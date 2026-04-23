Le CHSLD Saint‑Lambert‑sur‑le‑Golf se joint à l'AEPC

MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) est heureuse d'annoncer l'adhésion du CHSLD Saint‑Lambert‑sur‑le‑Golf, un établissement d'hébergement de longue durée de 218 lits situé sur la Rive‑Sud de Montréal.

Comme association, l'AEPC dispose de l'expertise et de la profondeur opérationnelle nécessaires pour accompagner les établissements et bien soutenir le CHSLD Saint‑Lambert‑sur‑le‑Golf en matière de services à valeur ajoutée, et ce, au bénéfice de l'ensemble des résidents, des familles et du personnel de l'établissement.

« L'arrivée du CHSLD Saint‑Lambert‑sur‑le‑Golf au sein de l'AEPC représente un apport significatif pour notre association. Cet établissement partage nos valeurs de qualité des soins, de respect des résidents et d'innovation organisationnelle, dans un contexte où les défis liés au vieillissement de la population exigent des solutions concertées », souligne Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

Établi sur la Rive‑Sud de Montréal, le CHSLD Saint‑Lambert‑sur‑le‑Golf joue un rôle important dans la continuité des soins offerts aux personnes hébergées et dans le soutien aux familles. Son adhésion témoigne de sa volonté de participer activement aux échanges stratégiques du réseau des établissements privés conventionnés et de contribuer à l'amélioration continue des pratiques.

À propos de l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 32 propriétaires-gestionnaires qui gèrent 67 établissements offrant un milieu de vie, de soins de réadaptation et de proximité de qualité supérieure. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 23 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée pour ce qui est du volet CHSLD, des soins de santé communautaire pour le volet CLSC et des soins médicaux et spécialisés de réadaptation pour le volet hôpitaux de réadaptation.

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignements : Guy Therrien 438 405-4884 [email protected]