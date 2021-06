Modernisation des écoles de la région de la Capitale-Nationale : des investissements de près de 46 M$

QUÉBEC, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - Les élèves de la région de la Capitale-Nationale pourront bientôt bénéficier de nouveau milieux d'apprentissage stimulants et modernes grâce à des investissements de près de 46 millions de dollars pour réaliser trois projets d'agrandissement d'écoles. Cette annonce fait suite au dévoilement des investissements substantiels de plus de 2 milliards de dollars réalisés cette année encore par le gouvernement du Québec pour la mise à niveau des infrastructures scolaires partout au Québec.

Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Jean-Talon, Mme Joëlle Boutin, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les projets retenus sont les suivants :

CSS des Découvreurs Agrandissement de l'école Saint-Yves, située à Québec (ajout de 13 classes) Agrandissement de l'école du Campanile, située à Québec (ajout de 10 classes) Agrandissement de l'école Saint-Louis-de-France I, située à Québec (ajout de 8 classes)

Rappelons que tous ces travaux devront désormais être réalisés selon la nouvelle vision gouvernementale en matière de construction, d'agrandissement et de rénovation d'écoles. Inscrite dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable, la nouvelle génération d'écoles est adaptée aux nouvelles méthodes d'enseignement. Les espaces communs favoriseront la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves. Les nouvelles écoles arborent également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.

Citations :

« Les investissements d'aujourd'hui et des dernières années confirment que notre gouvernement place l'élève et l'école qu'il fréquente au cœur de ses priorités. Je le réitère, il est primordial d'investir en éducation pour favoriser la réussite éducative. La poursuite du déploiement de la nouvelle génération d'écoles répond à un besoin critique et assurera également à nos élèves et au personnel scolaire des milieux d'apprentissage adaptés à leurs besoins, des milieux de vie modernes et stimulants. Les travaux qui sont et seront réalisés font partie intégrante de la relance économique des régions du Québec, notamment grâce à l'utilisation de matériaux de chez nous. Je suis persuadé que nos « belles écoles » favoriseront aussi la socialisation des élèves et permettront à la communauté de développer un sentiment de fierté et d'appartenance envers leur école de quartier. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« L'éducation et le bien-être de nos familles guident les choix de votre gouvernement. Grâce à ces nouvelles infrastructures, les élèves de la Capitale-Nationale évolueront dans des milieux dynamiques, ce qui favorisera leur développement et l'atteinte du maximum de leurs capacités durant tout leur parcours scolaire. Ils méritent des écoles modernes et sécuritaires, et c'est ce que nous leur offrons. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert

« Je me réjouis des sommes accordées pour la Capitale-Nationale, mais plus particulièrement pour la circonscription de Jean-Talon. En investissant en éducation, nous investissons dans le futur de nos enfants. Comme partout ailleurs, les élèves de la région méritent des écoles et des classes agréables, lumineuses et où il fait bon vivre et apprendre. Je suis certain que toute la communauté profitera également de ces projets d'agrandissement! »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon

Faits saillants :

Tous les investissements annoncés sont prévus au Plan québécois des infrastructures 2021-2031.

La mesure Ajout d'espace vise les projets de construction, d'agrandissement et de transformation d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments par les organismes scolaires.

Au total, des investissements de plus de 884 millions de dollars en ajout d'espace seront réalisés partout au Québec.

millions de dollars en ajout d'espace seront réalisés partout au Québec. Tous les travaux d'ajout d'espace réalisés par les organismes scolaires devront s'inscrire dans la nouvelle vision gouvernementale pour une nouvelle génération d'écoles, dévoilée à l'hiver 2020.

Les mesures Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien visent à assurer les travaux de rénovation d'écoles existantes. D'ailleurs, une somme totale de près de 1,2 milliard de dollars sera également disponible pour la rénovation d'écoles pour l'année scolaire 2021-2022. Cela devrait permettre de mener à terme des milliers de projets de rénovation dans les écoles, et ce, partout au Québec.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Renseignements: Sources: Jean-François Del Torchio, Directeur de la stratégie, Cabinet du ministre de l'Éducation, 438 490-5502, [email protected]; Amélie Paquet, Attachée de presse de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112; Anne-Marie Mongrain, Directrice et conseillère politique, Bureau de circonscription de Jean-Talon, 418 520-3407