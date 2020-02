Modernisation de la collecte sélective québécoise - Les entreprises maintenant au cœur du système pour recycler 100 % des matières récupérées au Québec

MONTRÉAL, le 11 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Éco Entreprises Québec (ÉEQ) - l'organisme à but non lucratif représentant des milliers d'entreprises dans leur responsabilité de financer la collecte et le tri du bac de recyclage - salue l'annonce du gouvernement du Québec de réformer la collecte sélective en confiant la gestion de celle-ci aux entreprises qui mettent en marché des contenants, emballages et imprimés. Il s'agit d'une décision incontournable pour implanter l'économie circulaire québécoise des matières recyclables.

« Dans le contexte actuel de crise du recyclage, ce projet de transformation environnementale, économique et sociale correspond aux attentes des entreprises qui financent déjà la collecte sélective. Elles sont prêtes à devenir responsables d'un système transparent pour réduire à la source et mettre en valeur les matières recyclables le plus localement et efficacement possible, souligne Maryse Vermette, présidente-directrice générale de ÉEQ. D'ici les prochaines années, le succès de la transformation du système reposera sur les responsabilités accrues des entreprises quant à la gestion de leurs matières et sur un partenariat fondamental avec les municipalités en tenant compte des spécificités régionales. »

Cette décision de moderniser la collecte sélective est en adéquation avec les récentes recommandations des membres du comité d'action pour la modernisation de la récupération et du recyclage au Québec, auquel siégeaient ÉEQ et les principaux partenaires de la collecte sélective. En effet, municipalités, centres de tri, groupes environnementaux, entreprises et instances gouvernementales se sont tous ralliés cet automne derrière la nécessité d'accroître les responsabilités des entreprises face à la gestion du système de collecte sélective, une vision que porte ÉEQ depuis plusieurs années.

Les facteurs clés du succès de la modernisation s'inscrivent aussi dans le travail entamé depuis plusieurs années par ÉEQ pour améliorer la performance de la collecte sélective, notamment en :

garantissant l'utilisation de matières écoconçues, recyclées et recyclables;

s'assurant de la récupération et du recyclage des contenants, emballages et imprimés;

favorisant le développement des marchés locaux dans une perspective d'économie circulaire.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'élargissement de la consigne annoncé par le gouvernement provincial le 30 janvier dernier, ÉEQ réitère que ces modifications doivent se faire en toute équité pour les entreprises qui financent la collecte sélective, dont les coûts s'élèvent à près de 180 M$ en 2020. L'organisme participera donc aux prochains travaux, en collaboration avec les autres partenaires de l'industrie, en portant une attention particulière à la complémentarité des deux systèmes.

Enfin, à titre de représentant des milliers d'entreprises qui mettent en marché des contenants, emballages et imprimés, ÉEQ sera aux premières loges avec RECYC-QUÉBEC, les municipalités, les centres de tri et les recycleurs pour développer ensemble des solutions afin de transformer la collecte sélective.

À propos de Éco Entreprises Québec

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est un organisme à but non lucratif privé représentant les entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés dans leur responsabilité de financer les coûts des services municipaux de collecte sélective efficaces et performants.

À titre d'expert, ÉEQ optimise la chaîne de valeur de la collecte sélective et met en place des approches innovantes, dans une perspective de développement durable et d'économie circulaire.

