L'Est de l'Île de Montréal inaugure son nouveau centre de tri

Des infrastructures performantes pour soutenir la modernisation de la collecte sélective

MONTRÉAL, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Réunis au tout nouveau centre de tri des matières recyclables de l'Est de l'Île de Montréal, les dirigeants de Éco Entreprises Québec, Mme Maryse Vermette, et de Matrec, une division de GFL environnemental (Matrec-GFL), M. Yazan Kano, ont aujourd'hui pris part à l'inauguration officielle de l'installation, dotée de la technologie parmi les plus avancées au Canada dans sa catégorie.

Au cœur du secteur industriel de Montréal-Est, le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Benoit Charette, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, la mairesse de l'arrondissement de Verdun, responsable de la transition écologique et de l'environnement à Montréal, Mme Marie-Andrée Mauger, le maire suppléant de Montréal-Est, M. Denis Marcil, ainsi que le président du conseil d'administration de Éco Entreprises Québec, M. Denis Brisebois, se sont rencontrés pour visiter les nouvelles installations, en apprécier les équipements de tri novateurs et performants, et souligner le travail accompli pour respecter les délais.

C'est 150 000 tonnes de matières - contenants, emballages et imprimés - provenant des bacs de récupération de ménages habitant l'Est de l'Île de Montréal qui pourront être traitées dans les nouvelles installations de Matrec-GFL. L'inauguration du centre marque un pas important dans la mise à niveau du réseau de centres de tri de la province. À terme, le nouveau centre sera le chef de file de sa catégorie au Québec, en produisant un tri de la plus haute qualité dû à son automatisation.

Les installations répondent aux nouvelles exigences encadrant la modernisation de la collecte sélective, pleinement déployée depuis le 1er janvier dernier. Avec le geste de tri désormais simplifié et uniformisé pour les Québécoises et Québécois, le centre permettra d'assurer un tri optimal des matières qui vont dans le bac bleu. Il est entre autres conçu pour traiter efficacement les emballages souples grâce à un système d'aspiration innovant, ce qui permet de créer des ballots de meilleure qualité et en plus grand volume - une réelle avancée dans la transition pour la modernisation de la collecte sélective.

Appelés à se poursuivre au cours des prochaines années, les investissements favorisant la modernisation des centres de tri québécois permettent d'optimiser la rentabilité des opérations, notamment en réduisant les coûts de tri à la tonne.

Les centres de tri les plus modernes ont des équipements plus performants qui permettent d'amoindrir les coûts de tri à la tonne.

La construction du centre de tri de l'Est de l'Île de Montréal a commencé en octobre 2023. Il aura suffi de quinze (15) mois pour compléter le projet et démarrer les opérations.

Le nouveau centre de tri de Matrec-GFL, comptant 120 000 pieds carrés de superficie, est le plus automatisé au Québec ; il redéfinit les standards de l'industrie avec ses technologies de pointe qui en font l'un des centres les plus performants en Amérique du Nord.

La nouvelle infrastructure est conçue pour traiter de 15% à 20% du tonnage de la collecte sélective du Québec. En 2025, ce sont plus de 800 000 tonnes de matières recyclables qui seront récupérées à l'échelle du Québec par la collecte sélective.

Un système innovant de pré-tri automatisé ainsi que 17 trieurs optiques permettent de distinguer les matières dès leur arrivée, rendant le processus de tri manuel plus efficace et sécuritaire.

Tant les équipements que la grande capacité de traitement du centre permettent de produire différentes sortes de ballots spécialisés.

Le centre de tri adopte aussi le mode de tri dit « de dernière chance », un processus manuel qui permet de remettre sur le convoyeur des matières recyclables n'ayant initialement pas été triées correctement. Cela maximise la quantité de matières triées et ultimement recyclées.

Deux lignes de procédé assurent la continuité des opérations même en cas d'arrêt impromptu.

« C'est avec plaisir que je prends part aujourd'hui à l'inauguration du tout nouveau centre de tri de l'Est de Montréal. Ce projet ambitieux est le fruit d'une collaboration efficace entre les acteurs du milieu, dont l'engagement soutenu permettra d'offrir aux citoyens et aux entreprises un système de tri des matières recyclables à la fois innovant et performant. Chaque année, environ 150 000 tonnes de contenants, d'emballages et d'imprimés y seront triés, ce qui contribuera de manière significative à réduire l'enfouissement des matières recyclables. Notre gouvernement demeure résolument engagé aux côtés de ses partenaires afin de renforcer la gestion durable des matières résiduelles. Ensemble, nous bâtissons un Québec plus vert et plus responsable. »

-- Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

« Après avoir consacré plusieurs années de ma carrière à l'industrie de la récupération et de la transformation, je suis particulièrement fière de constater que c'est au sein du secteur industriel de notre circonscription que se trouve le nouveau centre de tri ultramoderne Matrec-GFL. En améliorant considérablement la productivité du Centre à travers l'automatisation, Éco Entreprises Québec illustre de manière éclatante la capacité d'innovation et le leadership des industries de l'Est de Montréal. Notre métropole se retrouve mieux équipée pour relever les défis du vingt-et-unième siècle et pourra ainsi offrir un avenir plus écologique à nos concitoyens. »

-- Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles.

« L'inauguration du Centre de tri de l'Est de Montréal est une excellente nouvelle pour toute la population montréalaise. Grâce à cette nouvelle installation à la fine pointe de la technologie, l'efficacité du tri et du traitement des matières recyclables sera optimisée. Ce projet s'inscrit parfaitement dans notre Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025 et renforce notre engagement envers la transition écologique et l'économie circulaire. Je suis convaincue qu'il renforcera également la confiance des Montréalaises et des Montréalais dans le système de collecte sélective. »

-- Marie-Andrée Mauger, mairesse de l'arrondissement de Verdun à Montréal et responsable de la transition écologique et de l'environnement à la ville de Montréal.

« Il s'agit d'une étape significative pour les citoyens de Montréal-Est, mais également pour l'ensemble des citoyens de l'Est de l'Île de Montréal. Devant les grands défis de la transition écologique, il est essentiel que les municipalités bénéficient d'installations performantes pour que les bons gestes de tri des citoyens se transforment en retombées environnementales concrètes. La réalisation du nouveau centre de tri de Montréal-Est s'arrime à notre Vision 2050, en venant soutenir l'économie locale par la création d'emplois, en priorisant un développement économique écoresponsable et en contribuant à l'économie circulaire à l'échelle du Québec. »

-- Denis Marcil, maire suppléant de la Ville de Montréal-Est.

« Notre centre de tri de collecte sélective, qui complète notre complexe environnemental, offre aux citoyens de l'Est de l'Île de Montréal une valorisation optimale de leurs matières recyclables. Chez Matrec - GFL, l'économie circulaire est dans notre ADN et nous sommes fiers d'offrir des solutions accessibles, rentables et durables à nos clients et aux communautés que nous desservons afin de les aider à réduire leur empreinte carbone. »

-- Yazan Kano, vice-président régional de Matrec-GFL.

« L'entrée en vigueur de la responsabilité élargie des producteurs vient avec la grande priorité, pour Éco Entreprises Québec, d'équiper la province avec un réseau de centres de tri performants. Cela permet de réduire les coûts de tri et assure une meilleure qualité des matières. Ce qui contribue concrètement à la circularité locale des contenants, emballages et imprimés et la création de richesse pour le Québec. »

-- Denis Brisebois, président du conseil d'administration de Éco Entreprises Québec.

« L'inauguration du centre de tri de l'Est de l'Île de Montréal marque une étape majeure dans la transformation du parc d'infrastructures de tri au Québec et contribue à élever les standards de tri des matières recyclables. Nous voulons assurer une meilleure qualité de tri et une valorisation optimale des matières récupérées à l'échelle du territoire au bénéfice de la population du Québec. Je tiens à souligner la qualité et la rigueur du travail accompli conjointement par les équipes de Éco Entreprises Québec et de Matrec-GFL qui ont livré, dans des délais très serrés, un projet structurant pour la région métropolitaine. »

-- Maryse Vermette, présidente-directrice générale de Éco Entreprises Québec.

À propos de Éco Entreprises Québec

Éco Entreprises Québec, organisme privé à but non lucratif, est le nouveau gestionnaire de l'ensemble du système de la collecte sélective sur tout le territoire et représente les entreprises mettant marché des produits emballés, des contenants et des imprimés au Québec. Notre ambition est de permettre à la population québécoise de récupérer plus et mieux, assurer une seconde vie aux matières recyclables et contribuer à l'économie circulaire à l'échelle de la province. Bac Impact, la nouvelle référence en collecte sélective au Québec, a pour but d'éduquer sur le bon geste de tri et sensibiliser sur l'impact de ce qu'on met dans le bac.

À propos de Matrec-GFL

GFL, (Green For Life) établie à Toronto, en Ontario, est la 4e plus grande entreprise diversifiée de services environnementaux en Amérique du Nord et la seule dont son siège social pour l'Est-du Canada est situé à Montréal-Est. Fondée en 2007, GFL est un leader en stratégies d'économie circulaire et de développement de nouvelles technologies vertes au Canada. De plus, GFL opère dans tous les secteurs d'activités de l'environnement dont la gestion des matières résiduelles (collecte sélective, matériaux de construction-rénovation-démolition, matières organiques et compostables), la gestion des matières dangereuses et d'urgence environnementales, la gestion des sols contaminés ainsi que dans la valorisation énergétique renouvelable verte. GFL opère au Québec sous le nom de Matrec (pour matières recyclables), une division de GFL Environnemental Inc. avec plus de 1500 employés et collaborateurs.

