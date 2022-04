Mobilité régionale - Le transport aérien a tout le potentiel nécessaire pour se développer, souligne l'UMQ

MONT-JOLI, QC, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) salue les mesures annoncées aujourd'hui par le ministre des Transports, monsieur François Bonnardel, visant notamment à réduire les prix des billets d'avion et à garantir la fiabilité, la prévisibilité et la fréquence de certains trajets. Pour l'Union, l'annonce du ministre assure de meilleures perspectives pour l'industrie dans les mois et années à venir, au bénéfice des citoyennes et citoyens et des acteurs socioéconomiques.

« Depuis 2016, l'Union a travaillé activement pour des tarifs aériens plus compétitifs, pour davantage de concurrence et pour des infrastructures aéroportuaires de qualité. Aussi, dans un contexte totalement défavorable aux déplacements, on a fait beaucoup durant la pandémie, et ce, avec tout le milieu économique. Aujourd'hui, on ressent que le transport aérien est devenu une priorité pour le gouvernement du Québec et qu'il est considéré à sa juste valeur, comme un vecteur de développement pour nos régions. Maintenant, j'ai confiance que le transport aérien régional se développe et devienne durablement un mode efficace, accessible et flexible. Je remercie le ministre François Bonnardel pour son écoute et sa sensibilité dans ce dossier », a soutenu le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

« Le coût prohibitif du transport aérien de régions comme le Bas-Saint-Laurent et le manque d'alternatives est dénoncé depuis longtemps. Le Plan québécois de transport aérien contribuera significativement au dynamisme de l'aéroport de Mont-Joli et au développement de notre région », a ajouté monsieur Guy Caron, administrateur de l'UMQ pour la région du Bas-Saint-Laurent et maire de Rimouski.

Hormis la possibilité pour le gouvernement du Québec d'aller en appel d'offres public pour assurer la fiabilité de certaines dessertes, le ministre a annoncé la bonification et l'élargissement du Programme de réduction des tarifs aériens (PRTA) pour les résidentes et résidents des régions excentrées et les touristes. Cette dernière mesure était une demande de longue date de l'Union, qui réclamait plus de souplesse pour de meilleurs tarifs sur les billets d'avion.

« C'est une façon simple de réduire les prix des billets d'avion et de favoriser une meilleure accessibilité de nos régions. En amenant plus de gens dans nos régions, on occupe notre territoire et on dynamise notre économie. En stimulant la demande comme le propose le gouvernement aujourd'hui, cela pourra avoir un impact sur l'offre, la concurrence, la qualité et la fiabilité de ce moyen de transport interrégional. À la veille de la saison estivale, cette mesure est plus que bienvenue », a conclu Monsieur Côté.

Rappelons qu'en 2016, l'UMQ a mis sur pied un Comité sur le transport aérien, qui a pour mission de travailler sur trois axes stratégiques, soient l'état des infrastructures aéroportuaires, le prix des billets d'avion et la desserte.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]