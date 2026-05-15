Mobilité Montréal annonce les chantiers routiers majeurs du printemps et de l'été 2026 dans la région métropolitaine de Montréal

MONTRÉAL, le 15 mai 2026 /CNW/ - Les partenaires de Mobilité Montréal annoncent les principaux chantiers prévus dans la région métropolitaine de Montréal durant le printemps et l'été 2026. Ces travaux sont nécessaires pour entretenir, réparer et moderniser des infrastructures de transport essentielles, mais entraîneront inévitablement des répercussions sur les déplacements.

En tout, 52 chantiers majeurs sont planifiés au cours des prochains mois, dont 23 nouveaux. De plus, neuf traversées entre l'île de Montréal et les rives nord et sud feront l'objet d'interventions à différents moments.

Carte générale des chantiers majeurs prévus durant le printemps et l’été 2026. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Documents connexes VOIR PDF FICHE TECHNIQUE - CHANTIERS MAJEURS DE L’ÉTÉ 2026 | Séance d’information technique du 6 mai 2026 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Pour atténuer les répercussions sur la circulation, plusieurs travaux sont planifiés durant les nuits et les fins de semaine, soit lorsque la circulation sur le réseau est plus faible. Une planification concertée des entraves se fait en continu par les partenaires de Mobilité Montréal afin d'éviter la fermeture de plusieurs axes stratégiques simultanément. Ainsi, les chantiers n'auront pas tous lieu en même temps, mais seront repartis tout au long de la période estivale.

Principaux secteurs à surveiller

Le quadrilatère formé par les autoroutes 15 (Décarie), 40 (Métropolitaine), 25 et l'autoroute 20/route 132, dans lequel plusieurs interventions sont prévues, notamment au centre-ville de Montréal.

Le sud-ouest de l'île, où le pont Honoré-Mercier, l'échangeur Saint-Pierre et des rues du secteur de l'arrondissement LaSalle feront l'objet de travaux qui entraîneront des entraves importantes à la circulation.

Les arrondissements de Saint-Laurent et d'Ahuntsic-Cartierville, où des travaux sont planifiés sur les autoroutes 520, 15 (Des Laurentides) et 40 (Métropolitaine).

Il est possible de consulter les détails des principales entraves sur le site Web de Mobilité Montréal.

Au-delà des chantiers routiers, la période estivale sera également marquée par la tenue de nombreux évènements générateurs de déplacements. La population est invitée à planifier ses trajets et à privilégier le transport collectif et actif lorsque cela est possible.

Faits saillants

Mobilité Montréal est un regroupement d'une vingtaine de partenaires qui collaborent pour atténuer les répercussions des chantiers routiers sur la circulation.

En 2025, plus de 600 entraves à la circulation ont pu être évitées grâce au travail de coordination entre les partenaires.

Dès le 18 mai, une refonte du réseau en transport collectif de la STM et d'exo sera en vigueur en même temps que la mise en service de l'antenne Anse-à-l'Orme du REM.

La saison 2026 des navettes fluviales débutera le 22 mai pour l'ensemble des six liaisons.

Pour toute question en lien avec un chantier en particulier, nous vous invitons à communiquer directement avec l'entité responsable.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

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