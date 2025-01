Mobilité intégrée - Nouvelle application pour faciliter les déplacements

QUÉBEC, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Afin de faciliter les déplacements des citoyens sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, une aide financière de 4,5 M$ est accordée au Réseau de transport de la Capitale pour le développement et la mise en œuvre d'une application de mobilité intégrée. Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, se réjouit de ce projet qui constitue une amélioration de la qualité de vie des citoyens et des visiteurs de la région.

L'application regroupera l'ensemble des services de mobilité urbaine offerts sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, soit : les services àVélo, Flexibus, le transport collectif, le traversier, mais aussi, le stationnement en bord de rue. Elle proposera la meilleure offre de transport selon la nature et le moment du déplacement, en fonction des paramètres et préférences personnalisés du client. En résumé, elle permettra aux utilisateurs de planifier, réserver et payer tous leurs besoins de transport en un seul et unique endroit.

Cette annonce est une mesure concrète du plan d'action de la Zone économique métropolitaine (ZEM). En effet, parmi les six axes de travail du plan figure l'axe Mobilité, dont l'un des objectifs est d'intégrer l'offre de transport en commun en développant une application mobile. Une version bêta de l'application est prévue à l'automne 2025. De nouvelles fonctionnalités seront ensuite intégrées tous les trois mois.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est très fier de s'associer au Réseau de transport de la Capitale et aux partenaires de la ZEM pour faciliter les déplacements. Je félicite tous les partenaires impliqués dans l'élaboration de cette nouvelle application, qui offrira une expérience unique grâce à son efficacité et à sa simplicité d'utilisation. Il s'agit d'une solution bénéfique pour la qualité de vie de la population, pour la promotion de saines habitudes de vie et pour l'environnement. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région

de la Capitale-Nationale

« Il s'agit d'un pas de plus vers une mobilité intégrée facile et accessible pour tout le monde! La lutte à la congestion passe par un éventail de choix pour se déplacer. Grâce à cette application, les citoyens pourront choisir le moyen de déplacement le plus efficace pour eux au moment choisi. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« L'application mobile de mobilité intégrée simplifiera grandement la planification et la gestion des déplacements pour les citoyens de la Communauté métropolitaine de Québec. En plus de regrouper l'ensemble des options de transport, elle permettra aux utilisateurs de faire des choix pratiques et éclairés en fonction de leurs préférences. Nous sommes très heureux de poser cet important jalon qui offrira plus de choix et de liberté aux citoyens, tout en contribuant à diminuer la congestion routière. »

Maude Mercier Larouche, présidente du Réseau de transport de la Capitale

Faits saillants :

Le 4 décembre 2023, le gouvernement du Québec a présenté sa vision et le plan d'action de la Zone économique métropolitaine (ZEM). Les travaux ont mobilisé autour de six axes priorisés de nombreux membres du milieu des affaires de la Communauté métropolitaine de Québec : Innovation et productivité; Main-d'œuvre; Entrepreneuriat; Tourisme et culture; Mobilité; Chaines d'approvisionnement.

Ces axes prioritaires incluent des principes de développement durable, puisqu'ils mettent notamment de l'avant des pratiques écoresponsables au bénéfice d'une économie davantage circulaire.

C'est Capitale Mobilité, société en commandite du RTC, qui est mandatée pour développer l'application.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Source : Mona Lechasseur, Directrice des communications, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]