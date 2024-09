Mobilité Infra Québec - Des projets structurants de transport collectif partout au Québec

QUÉBEC, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, Martin Damphousse, a présenté les recommandations de l'Union lors des consultations particulières sur le projet de loi n° 61, Loi édictant la Loi sur Mobilité Infra Québec, déposé par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, madame Geneviève Guilbault.

« Le transport collectif est un levier stratégique pour la transformation positive de nos régions. C'est une occasion unique pour le Québec de se tourner vers une mobilité plus durable, accessible et prometteuse. Il est crucial que les municipalités soient pleinement impliquées dans les décisions concernant les projets de transport, car ces derniers ont des répercussions majeures sur l'aménagement du territoire et le développement économique régional. », a mentionné Martin Damphousse, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Varennes.

L'UMQ souligne la nécessité d'agir rapidement pour permettre le développement du transport collectif dans toutes les régions du Québec. Actuellement, des obstacles freinent cette expansion. Par exemple, la Loi sur les Transports limite la capacité des municipalités de moins de 100 000 habitantes et habitants de posséder et d'exploiter leur propre flotte de véhicules. En levant ces obstacles, il serait possible de favoriser une expansion plus efficace du transport collectif.

Par ailleurs, l'Union souligne l'importance de préserver l'autonomie des municipalités en matière d'aménagement du territoire et de contribution financière aux projets. Les projets de transport collectif sont essentiels pour le développement économique local et les municipalités sont les mieux placées pour orienter les projets en fonction de leurs besoins locaux et dynamiques régionales.

Le transport collectif ne se limite pas à simplifier l'accès aux services essentiels, il est également crucial pour le succès des projets de développement économique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et l'aménagement durable du territoire. Le milieu municipal est déterminé à jouer un rôle actif dans la réalisation de ces objectifs.

Le mémoire détaillé de l'UMQ, comprenant ses recommandations sur le projet de loi no 61, est disponible en sur notre site Internet.

La voix des gouvernements de proximité

