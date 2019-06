Mobilité durable - La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec annoncent le début du projet pilote de navettes électriques autonomes au marché Maisonneuve

MONTRÉAL, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec sont heureux d'annoncer le début du premier projet pilote de navettes automatisées sur les voies publiques en milieu urbain à Montréal. Il se déroulera dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, entre le Parc olympique et le marché Maisonneuve, pour une durée de 6 semaines.

Cette initiative émane d'une démarche entamée par la Ville en mai 2016 alors que le conseil municipal a mandaté la Commission sur le transport et les travaux publics pour identifier les enjeux et défis de l'arrivée de la mobilité autonome à Montréal. Il est rendu possible grâce à un appui financier de 5 M$ sur cinq ans du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Dans le cadre de sa Politique de mobilité durable - 2030, le gouvernement du Québec désire accroître le soutien à différents projets pilotes relatifs à l'utilisation de véhicules électriques autonomes pour améliorer l'accès au transport en commun. Un arrêté du ministère des Transports du Québec (MTQ) signé récemment permet à des navettes autonomes de circuler sur certaines voies publiques de la Ville de Montréal.

« Notre gouvernement soutient activement les initiatives visant les nouvelles technologies en matière de transports. Le projet pilote lancé aujourd'hui s'inscrit dans les grands principes et orientations de la Politique de mobilité durable et permettra de développer l'expertise dans la réalisation de projets destinés à tester des véhicules électriques autonomes. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nous sommes fiers de participer à cette initiative qui, en plus de desservir deux lieux emblématiques de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, favorise la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Notre vision en termes de voiture autonome est claire. Celle-ci doit être destinée au transport collectif et dans une optique de mobilité durable. Pour ce faire, dans le cadre de ce projet pilote, nous tenons à prendre en compte les attentes et les besoins des citoyens. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Ce projet pilote nous permettra de déterminer la façon dont la technologie peut s'insérer dans l'offre de transport de la Ville. Il contribuera également à familiariser la population à l'arrivée de cette technologie, encore peu connue, mais qui suscite curiosité et questionnements. »

Eric Alan Caldwell, responsable de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal

Cette initiative est réalisée en partenariat avec le Ministère des transports du Québec (MTQ), la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), l'opérateur Transdev et la Régie des installations olympiques (RIO). Elle permettra d'alimenter le processus de planification et d'évaluer l'intégration de ce nouveau service dans l'offre de transport collectif de la Ville, dans une optique de mobilité durable et en fonction des attentes et des besoins des citoyens.

Rappelons qu'à l'automne 2018, la Ville de Montréal a participé à un projet pilote, mis en place par le Parc olympique, à titre de partenaire financier. Cette fois-ci, la Ville agira à titre de maître d'œuvre et consultera les usagers des navettes ainsi que les riverains par le biais de sondages.

Plus de détails : site Internet de la Ville de Montréal

