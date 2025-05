MONTRÉAL, le 27 mai 2025 /CNW/ - Alors que le Comité du commerce intérieur doit déposer son plan d'action pour accroître la mobilité de la main-d'œuvre le 1er juin, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) publie une note de recherche soulignant l'incompatibilité réglementaire qui freine cette mobilité au pays.

« Beaucoup de propos encourageants ont été tenus à tous les paliers de gouvernement pour éliminer les obstacles à la mobilité de la main-d'œuvre au Canada, mais les actions se font toujours attendre. Le dépôt d'un plan d'action le 1er juin et la réunion des premiers ministres le 2 juin permettront au premier ministre Carney et à ses homologues des provinces et territoires de montrer aux propriétaires de PME qu'ils veulent vraiment supprimer les obstacles au commerce intérieur », souligne François Vincent, vice-président à la FCEI.

Près de la moitié (49 %) des PME qui ont embauché de la main-d'œuvre ou qui ont des employés travaillant dans d'autres provinces/territoires ont rencontré des défis. Les principaux obstacles sont le manque de reconnaissance des certifications entre les provinces/territoires, l'obtention de licences provinciales, l'adaptation des règles de santé et sécurité au travail (SST) à celles des autres provinces/territoires et l'inscription de l'entreprise et des employés au régime d'indemnisation des travailleurs à l'extérieur de la province/du territoire.

La FCEI demande aux gouvernements de réduire les exceptions, de simplifier les processus d'accréditation, de reconnaître les qualifications équivalentes et d'adopter des solutions qui permettraient aux employés de commencer à travailler dans une autre province plus rapidement et facilement.

« Les propriétaires de PME nous disent que la gestion des régimes d'indemnisation des accidents du travail prend du temps et que les différences réglementaires entre les provinces compliquent l'exploitation et le développement de leurs activités ailleurs au pays. Il faut des politiques qui pourraient ouvrir des portes aux travailleurs et aider les entreprises à recruter et à garder des employés. Les travailleurs pourraient aller là où leurs compétences sont en demande, et les entreprises pourraient pourvoir leurs postes vacants plus rapidement. Cela stimulerait l'économie et la productivité du Canada et réduirait le chômage », souligne M. Vincent.

Voici quelques exemples d'obstacles à la mobilité de la main-d'œuvre :

Une infirmière autorisée à exercer en Ontario doit quand même s'inscrire auprès de l'ordre du Québec pour pouvoir y travailler.

Un styliste Sceau rouge de Terre-Neuve-et- Labrador ne peut pas utiliser légalement le titre de « coiffeur-styliste » ou de « coiffeur » au Nouveau-Brunswick à moins d'obtenir un permis distinct de l'Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick. De plus, pour travailler au Nouveau-Brunswick, il doit remplir une demande d'autorisation d'exercer hors de sa province, accompagnée de documents justificatifs, et payer des frais de 340 $, une démarche qui pourrait prendre jusqu'à 30 jours.

Les podiatres de la Saskatchewan , du Manitoba , de l' Ontario et des Territoires du Nord-Ouest doivent suivre une formation supplémentaire avant de pouvoir s'inscrire et exercer pleinement en Alberta .

Lisez le rapport complet : Blocage à la frontière : impact de la paperasserie sur la mobilité de la main-d'œuvre .

