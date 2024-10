Mobilité à Vaudreuil - Marie-Claude Nichols invite la population à se mobiliser

VAUDREUIL-DORION, QC, le 22 oct. 2024 /CNW/ - La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a lancé aujourd'hui le #mobilitéVaud, qui pourra être utilisé sur les réseaux sociaux par les citoyens de la région souhaitant partager leur expérience en lien avec la mobilité. Préoccupée par les impacts majeurs des bouchons de circulation à Vaudreuil-Soulanges, la députée indépendante a multiplié les actions depuis plusieurs mois pour démontrer au gouvernement caquiste que son inaction mettait en péril la sécurité citoyenne et économique de la population de sa circonscription. Devant l'inaction du gouvernement et les réponses évasives de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, la députée invite les personnes intéressées à partager leur expérience sur les réseaux sociaux afin de démontrer l'impact important de la situation sur leur quotidien. Ce #mobilitéVaud pourra également être utilisé pour partager des informations en lien avec la congestion routière.

: Marie-Claude Nichols lance le mouvement #MobilitéVaud (Groupe CNW/Députés indépendants)

La députée Nichols souhaite que son initiative permette à la CAQ, qui clairement ne connaît pas notre secteur, de réaliser que la situation est majeure et qu'elle a de graves impacts sur le quotidien de tous. « Il y a une lourdeur à Vaudreuil, décrit la députée. Tout le monde en a assez d'être pris en otage par les bouchons de circulation monstres. Des solutions il y en a et les acteurs locaux sont prêts à s'impliquer. Le meilleur exemple est la voie de contournement de l'autoroute 20, qui pourrait être mise en chantier rapidement. La ville de Vaudreuil-Dorion a même proposé d'en être le maître d'œuvre. Le gouvernement de la CAQ doit se réveiller et vite. Il y a urgence d'agir pour désenclaver les gens de Vaudreuil-Soulanges. »

La sécurité citoyenne

Les problèmes de circulation sont un irritant majeur pour les automobilistes, mais ils deviennent encore plus graves lorsqu'il est question de sécurité pour nos enfants, des piétons et des cyclistes. Préoccupée par les témoignages de parents qui téléphonent à son bureau pour lui parler du flux de circulation anormal qui transite par leur quartier résidentiel, mettant en péril la sécurité de leur enfant, la députée a demandé au gouvernement de la CAQ d'agir, le 26 septembre, lors d'une question au Salon rouge. Pourtant, aucune mesure concrète n'a été prise par le gouvernement depuis. La députée ne peut tolérer que la santé et la sécurité de ses citoyens ne soient mises en jeu en raison des problèmes de circulation. Elle réclame donc des mesures urgentes, mais demande également aux automobilistes d'éviter de traverser des quartiers résidentiels pour gagner du temps. Malgré l'impatience qui se fait sentir, elle rappelle que la sécurité est la priorité et surtout la responsabilité de tous.

La sécurité économique

Le 8 octobre dernier, Marie-Claude Nichols se levait à l'Assemblée nationale pour demander à la ministre des Transports, Geneviève Guilbault de mettre en œuvre rapidement des solutions aux problèmes de circulation dans la région, puisque les commerçants sont à bout de souffle. Elle a donné l'exemple d'une commerçante locale qui tente de maintenir la tête hors de l'eau pour la survie de son commerce à Vaudreuil-Dorion, alors que ses boutiques situées dans d'autres villes fonctionnent très bien. Elle a aussi parlé des pertes s'élevant à 100 000$ par semaine pour certains marchands et à plus de 600 000$ par mois pour des grandes surfaces. Pourtant la ministre a choisi de fournir des réponses partisanes afin de se déresponsabiliser.

La semaine dernière, Mme Nichols a effectué une tournée de commerces locaux afin de discuter des impacts de la circulation sur le développement de leur entreprise. Elle en profite pour leur présenter son #mobilitéVaud.

Enfin, Marie-Claude Nichols invite les citoyens à faire des commentaires respectueux et à témoigner de leur histoire en lien avec la mobilité en ajoutant le #mobilitéVaud à leur publication sur les réseaux sociaux. La population peut également écrire directement à la ministre Geneviève Guilbault ainsi qu'à la députée caquiste de Soulanges Marilyne Picard pour demander que le gouvernement agisse rapidement pour désenclaver la population. Rappelons que les solutions existent et qu'il manque seulement de la bonne volonté pour les mettre en place.

SOURCE Députés indépendants

Source : Laureline Baril-Boisclair, Communication, Bureau de la députée de Vaudreuil, 450 424-6666