Mobilité à Québec - Le gouvernement fait le point concernant le troisième lien et les travaux liés au tramway

QUÉBEC, le 5 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement confirme son intention de construire un troisième lien à l'Est. Comme s'y est engagée la première ministre dans son discours d'ouverture, un appel d'intérêt sera lancé d'ici l'été afin de s'assurer d'obtenir le meilleur projet en partenariat avec le privé. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, annonce également que des travaux d'excavation entourant la réalisation du tramway débuteront dans les prochaines semaines plutôt qu'en 2027.

Plus précisément, des travaux d'excavation en prévision du tunnel sous la colline Parlementaire s'ajouteront aux activités préparatoires déjà en cours. Afin de réaliser la construction du tunnel entre la Haute-Ville et la Basse-Ville de Québec, pièce maîtresse du projet TramCité, un montant de 55 M$ est autorisé dès maintenant. Cette approche, qui n'a aucune incidence sur le budget global du projet, permettra de le livrer au meilleur coût et dans les meilleurs délais, et ce, dans un souci de gestion optimale des fonds publics.

Ces annonces s'inscrivent directement dans la vision de développement économique de la Capitale-Nationale afin d'améliorer la mobilité dans toute la grande région.

Citations

« Ces deux annonces témoignent de l'importance que notre gouvernement accorde à la mobilité au sein de la Communauté métropolitaine de Québec. En accélérant les travaux et en lançant un appel d'intérêt en partenariat privé, nous faisons une démonstration de gestion saine et responsable des fonds publics pour tous les Québécois. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je me réjouis que le gouvernement saisisse l'opportunité d'accélérer les travaux de réalisation du tramway. C'est une excellente nouvelle pour la ville de Québec et ce l'est aussi pour les finances publiques. Le temps, c'est de l'argent! »

Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec

« La Capitale-Nationale franchit aujourd'hui une étape importante pour son avenir en matière de mobilité et de développement économique. La volonté du gouvernement d'aller de l'avant avec un troisième lien à l'Est, en partenariat avec le privé, permettra de mieux répondre aux besoins exprimés par la population tout en soutenant la croissance de notre région. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Un troisième lien c'est bien plus qu'une infrastructure : c'est un levier essentiel pour soutenir la vitalité économique, améliorer la fluidité des déplacements et renforcer la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Chaudière-Appalaches. »

Isabelle Lecours, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions et députée de Lotbinière-Frontenac

« Mobilité Infra Québec accueille avec enthousiasme son second mandat que lui confie le gouvernement, celui de maître d'ouvrage pour le projet TramCité, et s'engage à mettre pleinement à contribution son expertise pour en assurer une réalisation rigoureuse et efficiente. L'amorce des travaux liés au tunnel sous la colline Parlementaire constitue une étape déterminante et concrète pour lancer la construction de ce grand projet et optimiser sa livraison au bénéfice de la mobilité durable de la région de Québec et de ses citoyens. »

Renée Amilcar, présidente-directrice générale de Mobilité Infra Québec

Faits saillants

Le gouvernement du Québec confie à Mobilité Infra Québec (MIQ) le mandat d'agir à titre de maître d'ouvrage du projet de tramway de Québec, un rôle qui jusqu'à présent était sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Les travaux sur la trémie sur le boulevard René-Lévesque seront coordonnés avec ceux en cours sur ce même axe afin de limiter les répercussions pour les citoyens.

TramCité est un projet d'infrastructure majeure visant la réalisation d'un réseau de tramway urbain de 19 km dans la ville de Québec. Le projet contribuera à améliorer la mobilité, à transformer les déplacements et à soutenir le développement économique de la région.

MIQ est un organisme gouvernemental dont la mission est de constituer un pôle d'expertise public au Québec afin de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure de transport complexes ainsi que d'en assurer notamment les analyses et la planification avec grande efficience.

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]