Mobilisation pour la transition numérique du secteur minier

QUÉBEC, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Association minière du Québec (AMQ) salue la contribution financière de 1,3 million de dollars versée au Groupe MISA par le gouvernement du Québec pour la concrétisation du projet Mission Mines Autonomes 2030 qui vise à mobiliser les entreprises minières et les partenaires de l'industrie pour poursuivre les efforts vers la mine intelligente et autonome.

Bien que la transition numérique de l'industrie minière québécoise soit déjà amorcée, il reste encore du chemin à parcourir et il ne fait aucun doute que cette mise en commun des forces de chacun contribuera à accélérer le processus. En intégrant toujours plus de nouvelles technologies et en misant sur l'automatisation, la numérisation et l'intelligence artificielle, les sociétés minières verront assurément leur productivité et leur compétitivité augmenter, et ce, en offrant des milieux de travail toujours plus sécuritaires.

L'Association minière du Québec souhaite le meilleur des succès aux partenaires de ce projet et souligne l'engagement et la mobilisation qui démontrent une fois de plus la solidarité de l'industrie minière québécoise afin de figurer parmi les meilleurs au monde.

Citations

« Les mines québécoises sont bel et bien engagées dans la transition numérique. En effet, des camions autonomes se déplacent déjà dans nos mines québécoises, des équipements sont opérés à distance et une foule d'autres innovations technologiques se déploient afin de maximiser les procédés et augmenter la performance et la compétitivité; tout en assurant une plus grande sécurité des travailleurs. Nous sommes convaincus que Mission Mines Autonomes 2030 permettra d'accélérer le processus et d'aller encore plus loin. Il s'agit d'un projet prometteur pour l'avenir de notre industrie. »

« L'AMQ prône la mobilisation des forces en présence et le travail d'équipe afin de tirer profits des opportunités. En octroyant cette contribution financière, le gouvernement confirme son engagement envers une industrie minière moderne, créatrice de prospérité et qui fait la fierté des Québécois. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 006 emplois et des dépenses totales de 9,9 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec en 2018 (données les plus récentes disponibles), l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise responsable, engagée et innovante.

