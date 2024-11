Mobilisation des syndicats de l'enseignement contre l'austérité caquiste

MONTRÉAL, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Les personnes déléguées syndicales de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) manifestent dans les rues du centre-ville de Montréal ce midi pour dénoncer l'austérité caquiste qui est imposée aux réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Le cortège de quelque deux cents personnes en provenance des quatre coins de la province demande au gouvernement de changer de cap afin d'assurer la pérennité d'une formation de qualité pour la population québécoise jeune et moins jeune. Les manifestant∙es portent d'ailleurs le carré bleu, symbole d'opposition aux compressions et de soutien à celles et ceux qui tiennent les réseaux à bout de bras.

« L'austérité - parce qu'il faut bien la nommer - frappe partout actuellement. Quand on gèle les embauches, quand on stoppe des projets d'infrastructures alors que des bâtiments tombent en ruines, quand on cesse d'acheter des livres et quand on refuse des inscriptions faute d'espace ou de laboratoires, c'est de l'austérité qui évoque, hélas, les années Couillard », rappelle Benoît Lacoursière, président de la FNEEQ-CSN.

Le vrai coût des baisses d'impôt

Maintenant que le gouvernement écrit son budget à l'encre rouge, comme le confirme la dernière mise à jour économique, il impose une révision majeure des programmes destinés à répondre vraiment aux besoins de la population.

« Lorsque le gouvernement Legault a accordé plus de trois milliards de dollars en chèques-cadeaux aux contribuables avant les élections, il a caché l'impact dévastateur de cette mesure fiscale sur les services publics, qui profitent pourtant grandement à ce même électorat. Lorsqu'il fait des choix politiques douteux, comme dépenser plus d'un milliard dans l'entreprise étrangère Northvolt, ou qu'il s'engage dans un "irréversible" troisième lien Québec/Lévis scientifiquement et financièrement irresponsable, ce sont de très importantes sommes d'argent qui échappent à nos écoles, nos cégeps et nos universités », analyse Benoît Lacoursière.

Ces décisions de la CAQ paraissent insensées et incohérentes dans un contexte de vétusté des bâtiments, de pénurie de ressources et de croissance de la population étudiante. En effet, faut-il rappeler l'avis de la Vérificatrice générale du Québec déplorant que les deux tiers des bâtiments des cégeps soient en mauvais état ? Faut-il marteler l'importance de bien intégrer les nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants, alors que le gouvernement ferme les classes de francisation ? Faut-il expliquer qu'un établissement d'enseignement ne peut remplir son mandat sans les personnels de soutien et professionnel ?

« Au plus bas dans les sondages, ce gouvernement a perdu toute crédibilité, conclut Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN). D'ici la fin de son mandat, il doit s'assurer que les deniers de l'État financent les services publics et non les intérêts d'une clique fortunée qui n'a que faire du bien-être collectif. »

À propos

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) parle au nom de 85 % des profs de cégep et de 80 % du personnel chargé de cours des universités québécoises. Elle regroupe quelque 40 000 membres dans 46 cégeps, 47 établissements privés et 12 universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) regroupe plus de 100 000 membres issus de tous les secteurs d'activité, répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval, à Eeyou Istchee Baie James et au Nunavik.

