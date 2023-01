OTTAWA, ON, le 12 janv. 2023 /CNW/ - La surreprésentation des peuples autochtones dans le système de justice est un problème grave et complexe qui trouve son origine dans le racisme systémique et l'héritage du colonialisme. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones et à élaborer, en consultation et en collaboration avec les partenaires autochtones, les provinces et les territoires, une stratégie en matière de justice autochtone reposant sur les expériences vécues par les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Greg Fergus, secrétaire parlementaire du premier ministre et secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor, et Cassidy Caron, présidente du Ralliement national des Métis, ont annoncé une aide financière à l'appui de la mobilisation menée par les Métis, qui orientera l'élaboration d'une stratégie en matière de justice autochtone pour lutter contre la discrimination systémique et la surreprésentation des peuples autochtones dans le système de justice du Canada.

Le Ralliement national des Métis, la Nation métisse de l'Ontario, la Nation métisse de l'Alberta, la Nation métisse de la Saskatchewan, la Nation métisse de la Colombie-Britannique et les Femmes Michif Otipemisiwak collaboreront pour déterminer les initiatives législatives, stratégiques et de programme nécessaires pour remédier à la surreprésentation des Métis et à la discrimination systémique dans le système de justice canadien.

Dans le cadre du Programme de justice autochtone, le ministère de la Justice Canada octroie un financement total de 1,5 million de dollars sur trois ans au Ralliement national des Métis, à la Nation métisse de l'Ontario, à la Nation métisse de l'Alberta, à la Nation métisse de la Saskatchewan, à la Nation métisse de la Colombie-Britannique et aux Femmes Michif Otipemisiwak pour la réalisation de ce travail important.

La lutte contre le racisme systémique dans le système de justice pénale fait partie des engagements du gouvernement du Canada énoncés dans la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées et répondrait également à certains des 62 appels au changement -- Weaving Mishkotahâ -- énoncés dans le rapport des Femmes Michif Otipemisiwak intituté Métis Perspectives of Missing and Murdered Indigenous Women, Girls and LGBTQ2S+ People (Points de vue métis sur les femmes, les filles et les personnes LGBTQ2I+ autochtones disparues ou assassinées). L'annonce d'aujourd'hui soutient également les efforts du Canada visant à faire progresser la réconciliation au Canada et à donner suite aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR).

Citations

"La surreprésentation des Métis dans le système de justice est un problème grave et complexe qui trouve son origine dans le racisme systémique et l'héritage du colonialisme. La Stratégie en matière de justice autochtone fait partie intégrante des plus vastes efforts déployés pour assurer notre autodétermination, ainsi que la dignité, la survie et le bien-être de la Nation métisse. L'annonce d'aujourd'hui atteste du fait que ce sont le vécu, les points de vue et les systèmes propres aux Métis qui guideront à la fois l'élaboration de la Stratégie et la réforme visant la transformation du système de justice pénale, qui sont nécessaires pour lutter contre la surreprésentation des Métis et la discrimination systémique dans le système de justice canadien."

Cassidy Caron, présidente

Ralliement national des Métis



« Les Autochtones sont surreprésentés de façon alarmante dans le système de justice pénale du Canada. En fournissant un soutien à la mobilisation dirigée par les Métis en vue de l'élaboration d'une stratégie en matière de justice autochtone, nous contribuons à apporter des changements systémiques pour mettre fin à cette réalité inacceptable. Cet investissement soutiendra les efforts que nous déployons pour mettre fin à la discrimination systémique envers les Autochtones et pour améliorer l'accès à la justice de même que l'équité dans notre système de justice. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada



Faits en bref

Le Budget 2021 prévoyait un financement de 11 millions de dollars sur trois ans pour soutenir la mobilisation des collectivités et des organisations des Premières Nations, inuites et métisses en faveur de l'élaboration de lois et d'initiatives visant à éliminer les obstacles systémiques dans le système de justice, et la collaboration à une stratégie en matière de justice autochtone. Le financement à l'appui de la mobilisation dirigée par les Métis relativement à la Stratégie en matière de justice autochtone fait partie de cet investissement.

Du 13 décembre 2021 au 24 janvier 2022, le ministère de la Justice Canada a tenu un appel de propositions pour aider les personnes et les organisations autochtones admissibles à entreprendre un processus de mobilisation dirigé par les Autochtones en vue de recueillir des commentaires, des idées et des propositions à l'appui de l'élaboration d'une stratégie en matière de justice autochtone.

a tenu un appel de propositions pour aider les personnes et les organisations autochtones admissibles à entreprendre un processus de mobilisation dirigé par les Autochtones en vue de recueillir des commentaires, des idées et des propositions à l'appui de l'élaboration d'une stratégie en matière de justice autochtone. L'élaboration de la Stratégie en matière de justice autochtone peut permettre de donner suite aux appels à l'action de la CVR et aux appels à la justice de l'ENFFADA qui demandent que des mesures fédérales soient prises pour améliorer l'accès à la justice et lutter contre le racisme systémique et la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice.

Produits connexes

Document d'information : Lutter contre la discrimination systémique et la surreprésentation des Métis dans le système de justice

Liens connexes

