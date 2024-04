Mobilisation de l'AQPSUD pour la Journée nationale d'action contre les surdoses

TIOHTIA:KE, QC, le 18 avril 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la Journée nationale d'action qui se tient ce jeudi 18 avril , l'Association Québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD) interpelle les instances gouvernementales concernées pour une révision immédiate des politique concernant les drogues au Québec.

Face à une crise des surdoses en constante aggravation, il est crucial d'agir de façon concrète et sans délai.

Aujourd'hui, l'AQPSUD met de l'avant une série de demandes urgentes. Nous avons vu l'échec de la prohibition, qui a tragiquement coûté la vie à 17 600 Canadien.nes entre 2016 et 2020. En réponse, nous demandons de faciliter l'accès à des substances plus sûres et insistons sur la nécessité d'un système légal et réglementé pour garantir la sécurité et l'autonomie des personnes qui utilisent ces substances.

Nous appelons aussi à un financement urgent pour le développement d'antidotes accessibles à tous, notamment pour les benzodiazépines et la xylazine. Face à l'augmentation alarmante des surdoses au Québec, nous soutenons la décriminalisation de la possession de drogues, une mesure qui pourrait réduire le nombre de décès, améliorer l'accès aux services et lutter contre la stigmatisation des personnes utilisatrices de drogues.

Nous demandons également la facilitation de l'accès aux Services de Consommation Supervisée (SCS) et le développement de salles d'inhalation, des services essentiels pour la réduction de la mortalité par surdose et des risques sanitaires. Enfin, nous militons en faveur d'un accès continu aux services d'analyse de substances et la fin de toutes les formes de stigmatisation envers les personnes qui consomment des drogues.

L'AQPSUD lance un appel urgent à tous : gouvernements, institutions et tous les secteurs concernés de la société. Votre soutien et votre participation à cette journée d'action sont essentiels pour apporter des changements significatifs dans la vie des personnes utilisatrices de drogues. Ensemble, nous pouvons combattre la crise des surdoses et améliorer la santé et le bien-être des personnes qui nous entourent. Nous vous remercions de votre attention et attendons votre soutien actif dans cette cause primordiale.

Aux quatres coins du Québec, les alliés se mobilisent aujourd'hui pour exiger des changements dans nos politiques.

