L'Association Québécoise pour la Promotion de la Santé des personnes Utilisatrices de Drogues

Journée d'Action Contre les Surdoses

TIOHTIA:KE, QC, MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - Face à l'aggravation de la crise des surdoses et à l'inaction du gouvernement, les organismes communautaires, les pairs-aidants et les citoyens concernés se mobilisent pour une manifestation publique ce jeudi 24 avril à 14h à la Place Émilie-Gamelin afin d'exiger des mesures concrètes pour mettre fin cette à crise humanitaire.

Avec 658 décès par surdose suspectés répertoriés au Québec entre 2023 et 2024, l'échec de l'inaction et des politiques prohibitionnistes est indéniable. Les compressions budgétaires imposées par le gouvernement fragilisent le support que représentent les organismes en réduction des méfaits pour les personnes les plus vulnérables de notre communauté. Derrière chaque statistique, il y a des vies brisées, des êtres humains abandonnés par un système qui privilégie la répression plutôt que la santé publique. Nous refusons de rester silencieux face à ces tragédies évitables.

Nos revendications sont les suivantes:

Un approvisionnement sécuritaire et régulé.

La décriminalisation immédiate des personnes utilisatrices de drogues

Le renforcement des services de réduction des méfaits

La fin de la stigmatisation sociale et médicale

Un financement urgent pour la recherche d'antidotes liées aux benzodiazépines et à la xylazine.

La manifestation sera l'occasion de rappeler que les solutions existent, mais qu'elles nécessitent un engagement politique immédiat. Pour cette occasion, nous exigeons que le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal agissent sans délai pour cesser les compressions dans les organismes communautaires et défendre une approche basée sur les droits humains.

Rien sur nous, sans nous.

Contact Presse: Chantal Montmorency Directrice générale AQPSUD, 438-935-8330, [email protected]; Sasha Pelletier Lambin Chargé.e des communications AQPSUD, [email protected]