Journée Internationale de Sensibilisation aux Surdoses 2024 : Assez parlé, Agissons!

TIOHTIÀ:KE, QC, MONTRÉAL, le 30 août 2024 /CNW/ - Nous vous invitons à assister à la Journée Internationale de Sensibilisation aux Surdoses 2024, qui aura lieu aux Jardins Gamelin, ce vendredi à 16h. L'AQPSUD a l'honneur d'organiser, pour la 11ème année consécutive, cet événement qui nous permet de se souvenir mais aussi, de tenter de prévenir la mort de nos proches. Nous sommes épuisé.e.s de voir nos ami.es, nos proches, mourir à cause des surdoses. Le slogan de cette année est évident: "Assez parlé, Agissons!"

La situation ne change pas; elle empire même. Les chiffres grimpent et nous ne sommes toujours pas écoutés. Cette journée, c'est l'occasion de se rassembler, de commémorer ceux et celles que nous avons perdus trop tôt, et de faire savoir à la population que ça doit changer. Nous ne pouvons plus vivre nos deuils en silence. Nous devons se serrer les coudes et se faire entendre.

Cette année, après plusieurs demandes, la Ville de Montréal illuminera la Biosphère en mauve pour cette journée importante. C'est un geste symbolique, mais c'est aussi un message clair à toute la ville: la crise des surdoses nous concerne tous et toutes. Cette illumination fait partie du Projet Illumination 2024 et durera jusqu'au 31 août, de nombreux édifices institutionnels, communautaires, commerciaux et résidentiels, s'illuminent en mauve partout au Québec. L'Assemblée nationale a également adoptée une motion le 18 avril dernier afin de reconnaître la Journée Internationale de Sensibilisation aux surdoses.

Ce qui vous attend à l'événement:

Des organismes comme Cactus, Moms Stop The Harm, L'Anonyme, et plusieurs autres, des élus provinciaux et municipaux, sans oublier :

De la naloxone disponible sur place

Un témoignage de Christian, père de Mathis Boivin , d'Isabelle Fortier, représentante de Moms Stop The Harm et mère de Sara-Jane et plusieurs autres

Un moment de commémoration pour se rappeler de ceux qu'on a perdus

Pourquoi vous devez être là ?

Parce que ça compte. Parce que chaque voix, chaque présence, est une force en plus pour se battre, pour ceux qui nous manquent, pour ceux qui sont partis en vain. Nous ne pouvons plus nous permettre de rester derrière. Ce que nous faisons ensemble aujourd'hui pourra sauver des vies demain.

Pour la liste des endroits qui participent à l'illumination :

https://aqpsud.org/illumination-2024/

Pour en savoir plus sur les activités qui se tiennent partout au Québec :

https://aqpsud.org/partenairesjiss2024/

SOURCE AQPSUD

Pour toute autres questions : Sarah- Jeanne Voillot, Responsable de la JISS 2024, [email protected]; Sasha Pelletier Lambin, Responsable des communications, [email protected]; Chantal Montmorency, Direction général, 438-935-8330, [email protected]