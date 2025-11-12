CALGARY, AB, le 12 nov. 2025 /CNW/ - MNP a annoncé aujourd'hui sa nomination comme finaliste pour le prix de Partenaire de l'année 2025 de Microsoft dans la catégorie Programmation schématisée d'applications. Le cabinet s'est démarqué parmi un groupe de partenaires Microsoft de premier plan des quatre coins du monde qui ont fait preuve d'excellence en matière d'innovation et de mise en œuvre, pour leurs clients, de solutions fondées sur la technologie de Microsoft.

Cette reconnaissance témoigne de la ferme volonté de MNP de contribuer à la réussite de ses clients. « Nous sommes profondément engagés à soutenir nos clients partout au Canada, déclare Ahmed Otmani Amaoui, responsable de la pratique Microsoft chez MNP. En tirant profit de la technologie de programmation schématisée de Microsoft, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs et à faire plus avec moins. Notre travail est reconnu au-delà de nos frontières, et nous en sommes vraiment très fiers. »

Selon Rem Saparco et Sean Panter, coleaders du groupe Programmation schématisée et associés chez MNP, cette nomination pour un prix d'envergure mondiale alors que les activités du groupe se concentrent exclusivement au Canada auprès d'entreprises canadiennes illustre à elle seule le caractère exemplaire du travail accompli.

Les prix Partenaire Microsoft de l'année reconnaissent les partenaires de Microsoft qui, au cours de la dernière année, ont su concevoir et livrer des applications, des services et des dispositifs exceptionnels, et faire preuve d'un sens de l'innovation hors du commun en intelligence artificielle. Les prix sont divisés en différentes catégories et les récipiendaires sont choisis parmi quelque 4 600 candidatures de partout dans le monde. MNP a été reconnu pour le caractère exceptionnel de ses solutions et services dans le domaine de la programmation schématisée.

L'obtention récente du prix Inner Circle de 2025-2026 pour les applications d'affaires de Microsoft par MNP prouve également son leadership dans le domaine. « Le prix Inner Circle nous place parmi la crème des partenaires de Microsoft dans le monde, soit à peine 80 partenaires parmi 8 000 pour la suite Dynamics et la programmation schématisée. Et notre nomination comme finaliste pour le prix de Partenaire de l'année nous amène encore un peu plus loin et nous place parmi les trois positions de tête dans le monde au chapitre de la programmation schématisée. Elle valide hors de tout doute la qualité de notre travail et notre souci d'excellence », affirme M. Amaoui.

« Félicitations à tous les récipiendaires et finalistes des prix de Partenaire de l'année 2025 de Microsoft, déclare Nicole Dezen, directrice des partenariats et vice-présidente de Microsoft. Cette année, nos partenaires ont su exploiter le pouvoir des plateformes d'IA et d'infonuagique de Microsoft pour fournir des solutions transformatrices qui redéfinissent les limites de l'innovation. L'énergie et l'ingéniosité au sein de notre écosystème nous inspirent jour après jour. Les partenaires en nomination cette année nous démontrent le vaste éventail de possibilités qui s'offrent à nous lorsque nous mettons technologie et vision au service de nos clients partout dans le monde. »

Les récipiendaires des prix de Partenaire de l'année 2025 de Microsoft seront annoncés juste avant le congrès Microsoft Ignite, qui aura lieu à San Francisco du 18 au 21 novembre. D'autres détails sur les prix 2025 seront publiés sur le blogue de Microsoft Partner : https://aka.ms/2025POTYA_Announcement. La liste complète des récipiendaires et finalistes dans les différentes catégories se trouve sur la page : https://aka.ms/2025POTYAWinnersFinalists.

MNP : conseiller d'affaires des Canadiens et Canadiennes

MNP a une portée nationale doublée d'une vision régionale. Nous offrons aux clients des services de comptabilité, de consultation et de fiscalité ainsi que des solutions numériques adaptées à leurs besoins, et ce, dans plus de 150 collectivités au Canada. Fondé en 1958 à Brandon, au Manitoba, MNP est fier de ses racines canadiennes et a à cœur la prospérité des entreprises, des particuliers et des organismes de partout au pays. Nos conseillers proposent des stratégies sur mesure et des solutions toutes canadiennes pour vous aider à réaliser votre plein potentiel - partout où mènent les affaires.

