MNP, CABINET NATIONAL DE SERVICES PROFESSIONNELS, ÉLARGIT SON OFFRE AU MARCHÉ FRANCOPHONE DE LA RÉGION D'OTTAWA GRÂCE À UNE FUSION À GATINEAU

CALGARY, AB, le 2 sept. 2025 /CNW/ - MNP, l'un des plus importants cabinets nationaux de services professionnels au Canada, est heureux d'annoncer l'intégration du cabinet de comptables professionnels agréés 4CPA Inc. dans le cadre d'une fusion prenant effet le 1er octobre 2025. Établi à Gatineau, le cabinet est dirigé par trois associés, Mathieu Bernier, Matthieu Gagnon et Pierre-Yves Lemieux, qui occuperont les mêmes fonctions chez MNP. Ils sont épaulés par une équipe de 10 personnes.

4CPA Inc. offre, en français et en anglais, une vaste gamme de services comptables professionnels, notamment des services de certification et de fiscalité ainsi que des services-conseils, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux organisations gouvernementales de la région d'Ottawa et des environs.

Ces dernières années, MNP a connu une forte croissance dans la région d'Ottawa et y accueille actuellement 21 associés appuyés par une équipe comptant plus de 150 membres répartis dans des bureaux à Ottawa, à Gatineau et à Hawkesbury. Michael Dimitriou, CPA et associé directeur régional, Ottawa-Gatineau chez MNP affirme que cette fusion témoigne de l'intérêt soutenu du cabinet à investir dans la région.

« Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de 4CPA Inc. Tout comme les membres de notre équipe servant le marché d'Ottawa, elle a une très bonne compréhension de la région et s'emploie à assurer la prospérité des petites et moyennes entreprises. En joignant nos forces, nous serons encore mieux positionnés pour soutenir nos clients toujours plus nombreux grâce à un éventail de services que nous offrons dans les deux langues officielles. »

Fondé en 1958, MNP compte aujourd'hui plus de 150 bureaux partout au Canada et offre une gamme étendue de services, en plus d'avoir une fine connaissance de tous les secteurs et domaines d'affaires. Outre son savoir-faire dans les sphères de la fiscalité et de la comptabilité, MNP offre une panoplie de services de consultation et de services-conseils : planification de la relève, planification successorale, gestion du risque d'entreprise, financement d'entreprise, évaluation, soutien dans le cadre de litiges, insolvabilité et restructuration, stratégies numériques, fiscalité transfrontalière et bien plus encore.

Mathieu Bernier, CPA auditeur et associé chez 4CPA Inc., estime que la fusion renforce la capacité de son équipe à servir ses clients :

« Nous étions à l'affût d'une occasion qui nous permettrait d'ajouter des ressources à notre équipe et de fournir davantage de moyens à nos clients pour qu'ils demeurent concurrentiels et puissent atteindre leurs objectifs commerciaux. MNP vient compléter et bonifier notre offre et nous donne des ressources qui nous permettront de mieux servir notre clientèle. Cette fusion fournit également à nos gens de nouvelles occasions d'apprendre et de faire progresser leur carrière, puisqu'ils auront la chance de côtoyer diverses équipes chez MNP et une clientèle variée. »

« Depuis que nous avons intégré le marché d'Ottawa en 2014, nous nous sommes constitué une solide équipe qui continue de s'agrandir rapidement, comptant des membres qui servent les clients du marché francophone. En unissant nos forces à celles de 4CPA Inc., nous poursuivons l'expansion de notre formidable équipe et de notre clientèle dans cette région, qui, selon nous, présente un énorme potentiel », a ajouté Jared Bourne, premier vice-président chez MNP

L'équipe de 4CPA Inc. continuera d'occuper son bureau actuel, qui deviendra le deuxième de MNP à Gatineau.

