OTTAWA, ON, le 5 déc. 2022 /CNW/ - Médicaments novateurs Canada (MNC) a soumis une rétroaction officielle à la consultation publique des Lignes directrices provisoires révisées du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), demandant la suspension de la mise en œuvre prévue afin d'assurer une consultation sérieuse des parties prenantes et une analyse approfondie des répercussions.

Les Lignes directrices provisoires proposées, telles qu'elles sont rédigées actuellement, ne feront que réduire davantage l'accès aux nouveaux médicaments, traitements et essais cliniques pour les Canadiens, en plus de compromettre le succès d'autres priorités gouvernementales comme la stratégie nationale sur les médicaments pour le traitement des maladies rares et la stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie.

L'accès rapide aux nouveaux médicaments sauve des vies, réduit les coûts des soins de santé, contribue à la productivité économique et fait du Canada une destination attrayante pour les investissements et le lancement de nouveaux médicaments. Actuellement, seuls 18 % des nouveaux médicaments lancés dans le monde sont accessibles aux Canadiens via les régimes publics d'assurance médicaments.

La suspension des Lignes directrices provisoires actuelles du CEPMB nous permettra - ensemble - de tracer une meilleure voie, d'en choisir une qui place les patients au centre de nos systèmes de soins de santé et qui encourage les investissements futurs au Canada.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente la voix de l'industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. L'association défend des politiques qui favorisent la découverte, le développement et l'offre de médicaments et de vaccins novateurs afin d'améliorer la vie de l'ensemble de la population. De plus, elle soutient l'engagement de ses membres d'être des partenaires précieux du système de santé canadien. L'association représente 50 entreprises, qui investissent près de 1,4 milliard de dollars par an en recherche et développement. De cette façon, elle alimente l'économie fondée sur la connaissance du pays tout en contribuant à hauteur de 8 milliards de dollars à l'économie nationale. Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

