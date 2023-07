OTTAWA, ON, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Les soins de santé demeurent une priorité à l'approche de la réunion d'été du Conseil de la fédération, qui se tiendra à Winnipeg la semaine prochaine, alors que les provinces et les territoires préparent des plans d'action individuels relatifs au Transfert canadien en matière de santé. Toutefois, d'autres priorités majeures en matière de soins de santé bénéficieraient d'une collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, comme la nécessité d'améliorer l'accès rapide aux médicaments novateurs, y compris les médicaments pour les maladies rares.

Les Canadiens attendent en moyenne deux ans pour avoir accès aux nouveaux médicaments par l'intermédiaire des régimes publics d'assurance médicaments après l'approbation de Santé Canada, ce qui représente près du double du temps d'attente moyen dans 20 pays pairs de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Selon l'Organisation canadienne des maladies rares, l'approbation d'un médicament pour une maladie rare peut prendre jusqu'à six ans de plus au Canada qu'aux États-Unis ou en Europe.

À la fin mars, le gouvernement fédéral a annoncé mettre à la disposition des provinces et des territoires 1,4 milliard de dollars au moyen d'accords bilatéraux dans le cadre de sa stratégie nationale sur les médicaments pour le traitement des maladies rares. Cette stratégie vise à améliorer l'accès au dépistage, aux diagnostics et aux traitements pour les trois millions de Canadiens qui sont atteints d'une maladie rare, dont les deux tiers sont des enfants.

MNC demande instamment aux provinces et aux territoires d'aller de l'avant avec ces accords bilatéraux avec le gouvernement fédéral afin d'améliorer sensiblement la vie des patients atteints d'une maladie rare et de leurs proches.

Les provinces et les territoires ont également l'occasion de faire progresser l'assurance médicaments et de combler les lacunes dans la couverture des patients, à l'instar de l'accord existant entre l'Île-du-Prince-Édouard et le gouvernement du Canada. Ce modèle permet à la population de continuer de bénéficier du système actuel de régimes privés et publics d'assurance médicaments au pays, tout en répondant aux besoins particuliers de chaque province et territoire.

L'accès plus rapide aux nouveaux médicaments et vaccins réduit le nombre d'hospitalisations, améliore la qualité de vie des patients et fait du Canada une destination attrayante pour l'innovation et les investissements futurs. MNC s'engage à travailler avec les gouvernements et d'autres parties prenantes du milieu de la santé pour garantir à tous les Canadiens un accès rapide aux médicaments et aux vaccins qui sauvent des vies.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente la voix de l'industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. L'association défend des politiques qui favorisent la découverte, le développement et l'offre de médicaments et de vaccins novateurs afin d'améliorer la vie de l'ensemble de la population. De plus, elle soutient l'engagement de ses membres d'être des partenaires précieux du système de santé canadien. L'association représente 49 entreprises, qui investissent près de 1,4 milliard de dollars par an en recherche et développement. De cette façon, elle alimente l'économie fondée sur la connaissance du pays tout en contribuant à hauteur de 8 milliards de dollars à l'économie nationale. Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

