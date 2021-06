Mme Sarah El Ouazzani, jeune résidente de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie nommée au Conseil jeunesse de Montréal

MONTRÉAL, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) annonce la nomination de Mme Sarah El Ouazzani par le conseil municipal pour un mandat de trois ans à titre de membre. « Toutes mes félicitations à Mme El Ouazzani pour sa nomination! Je suis convaincu que son arrivée au sein du CjM influencera positivement nos débats, au plaisir de travailler à ses côtés! » a déclaré le président du CjM, M. Benjamin Herrera.

Sarah El Ouazzani, nouvelle membre du CjM (Groupe CNW/Conseil jeunesse de Montréal)

Mme Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance ainsi que de la jeunesse au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, se réjouit de cette nouvelle nomination. « Je souhaite la bienvenue à Sarah El Ouazzani au sein du CjM. Sa grande expérience, son parcours et ses idées seront un grand atout pour cette importante instance qui conseille les élu.es sur les enjeux en lien avec la jeunesse. Montréal se démarque par la place qu'y prend la jeunesse, mais aussi par sa diversité. La venue de Mme El Ouazzani permet au Conseil de réaffirmer son rôle de représentant de la jeunesse montréalaise, dans toute sa diversité. Je souhaite également souligner le départ de Xiya Ma et la remercier chaleureusement pour ses nombreuses années d'engagement au sein du Conseil », a déclaré Mme Goulet.

« La Ville de Montréal est privilégiée de pouvoir compter sur des jeunes aussi engagé-es à faire avancer les enjeux qui touchent la jeunesse dans la métropole. L'arrivée de Mme El Ouazzani apportera certainement de nouvelles idées dans l'équipe du CjM, qui rejailliront ensuite au sein de l'appareil municipal. Bienvenue au CjM! », a souligné la présidente du conseil municipal, Mme Suzie Miron.

Qui est-elle?

Résidente de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie depuis près de 20 ans, Sarah El Ouazzani est bachelière en architecture à l'Université de Montréal. Son plus grand désir est de repenser l'architecture montréalaise de façon plus inclusive et durable afin de faire rayonner l'identité de la ville. Cela s'illustre, entre autres, à travers la prise en considération de l'accessibilité universelle dans la conception de ses projets universitaires.

Sarah El Ouazzani a toujours à cœur l'inclusion et la diversité puisqu'elle s'identifie comme jeune femme ayant une déficience auditive profonde (porte un implant cochléaire) et venant d'une minorité visible. Depuis le primaire, son implication soutenue au sein des comités d'élèves et d'étudiants a été soulignée à maintes reprises. Plusieurs mentions lui ont été décernées grâce à la proposition de ses idées créatives dans le but d'attirer les jeunes à participer. En dehors de son rôle de citoyenne active, elle explore une variété d'activités en lien avec la créativité dont visiter des musées, se promener dans les ruelles vertes et surtout, encourager l'entrepreneuriat local. Par son dévouement et sa motivation, Sarah El Ouazzani souhaite apporter une contribution significative au CjM grâce à son bagage de connaissances et d'expériences, que ce soit culturel, environnemental ou social. Les dossiers qui l'interpellent le plus sont la place accordée à la créativité de la jeunesse montréalaise sur la scène internationale ainsi que l'implication citoyenne des jeunes dans les démarches électorales et évènementielles, et ce, tout en tenant compte de la représentativité de la diversité montréalaise.

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

www.cjmtl.com



