Mme Myriam Boileau, jeune résidente de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie nommée au Conseil jeunesse de Montréal

Mme Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance ainsi que de la jeunesse au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, se réjouit de cette nouvelle nomination. « L'administration municipale est choyée de pouvoir compter sur des jeunes aussi impliqué.es et déterminé.es à faire avancer les enjeux qui touchent la jeunesse dans la métropole. J'accueille chaleureusement la nomination de Myriam Boileau. Sa grande expérience et ses compétences seront d'importants atouts pour le CjM. Je lui souhaite la bienvenue et un mandat riche en apprentissages », a affirmé Mme Goulet.