MME GAËLLE GUILLAUME, JEUNE RÉSIDENTE DE L'ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE, NOMMÉE AU CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - Mme Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal, est fière d'annoncer la nomination par le conseil municipal de Mme Gaëlle Guillaume, pour un mandat de trois ans, à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal (CjM).

Gaëlle Guillaume (Groupe CNW/Conseil jeunesse de Montréal)

Mme Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal, a affirmé : « À travers leur engagement au sein du Conseil jeunesse de Montréal, les jeunes nous rappellent que le changement est possible. Mme Guillaume incarne cette vision inspirante d'un avenir où chaque voix compte et chaque action fait la différence. Félicitations à Mme Guillaume pour sa nomination ».

« C'est avec grand plaisir que je salue la nomination de Mme Guillaume au Conseil jeunesse de Montréal. Son expertise en urbanisme et son engagement indéfectible envers la lutte contre les changements climatiques seront certainement des atouts importants pour renforcer l'expertise du conseil et alimenter ses travaux. C'est réjouissant de voir que l'engagement citoyen suscite ce vif intérêt chez les jeunes de Montréal », a déclaré la responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif, Mme Magda Popeanu.

Qui est-elle ?

Née à Montréal et résidente de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie depuis plus d'une décennie, Gaëlle Guillaume est passionnée du vivre-ensemble, de la diversité et de l'inclusion en milieu urbain. D'origine haïtienne, elle porte en elle les richesses culturelles et les valeurs de sa communauté avec fierté.

En tant qu'agente de développement immobilier, Gaëlle Guillaume utilise son bagage diversifié pour créer des espaces de vie centrés sur l'intersectionnalité. De plus, son engagement pour la transition écologique et la justice climatique se reflète dans ses efforts pour promouvoir des solutions axées sur la résilience des communautés les plus marginalisées. Titulaire d'un baccalauréat en urbanisme, elle possède une compréhension approfondie des enjeux liés à l'aménagement urbain et à la construction communautaire, ce qui l'a préparée à relever les défis complexes auxquels les villes modernes sont confrontées. Parallèlement, elle a participé au programme Women4Climate du C40, visant à renforcer son leadership au profit des quartiers et des populations montréalaises.

Comme membre du Conseil jeunesse de Montréal, Gaëlle Guillaume aspire à inspirer d'autres jeunes à s'impliquer dans la création d'une ville plus équitable et représentative des jeunes Montréalais-es.

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com .

