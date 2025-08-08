TAIPEI, 8 août 2025 /CNW/ - MiTAC Computing Technology Corporation, un concepteur et fabricant de plateformes de serveur de premier plan et une filiale de MiTAC Holdings Corporation (TSE : 3706), présente ses derniers serveurs de calcul et de GPU optimisés par l'IA au sommet de l'OCP dans la région de l'Asie-Pacifique (OCP APAC Summit 2025) (kiosque G04), se lançant dans le développement de futurs centres de données efficaces et durables.

Alimenter les futurs centres de données (PRNewsfoto/TYAN,MiTAC Computing - TYAN)

Parmi les plateformes présentées, mentionnons notre C2820Z5 refroidie par liquide, la plateforme économique C2810Z5, la série flexible Capri et la plateforme centrée sur l'IA G4527G6, toutes conçues pour des déploiements modulaires et évolutifs dans des centres de données en collaboration avec AMD, Intel, Micron, Murata, Samsung et Solidigm.

Les serveurs MiTAC OCP refroidis par liquide et par air répondent à tous les besoins des centres de données, associés aux innovations de Solidigm et de Samsung

Le serveur MiTAC C2820Z5 constitue une validation de principe convaincante pour l'informatique haute densité à refroidissement liquide direct dans les environnements OCP. Idéale pour les charges de travail d'IA à forte intensité thermique, cette plateforme est présentée avec le SSD PM9D3 de Samsung (MZTL67T6HBLC-00AW7), offrant des performances PCIe Gen5 à haut débit, et le module de mémoire RDIMM DDR5 de Samsung (M321R8GA0EB2-CCP), optimisé pour les applications de centres de données gourmandes en bande passante. Ensemble, ils démontrent une architecture puissante et efficace conçue pour des déploiements tournés vers l'avenir.

Équilibrant performance et rentabilité, le MiTAC C2810Z5 est un serveur OCP refroidi par air, conçu pour des charges de travail évolutives. Il est associé au Solidigm™ D7-PS1010 3.8TB U.2 SSD, conçu pour une qualité de service et une efficacité énergétique constantes, et au Solidigm™ D7-P5520 7.68TB SSD, qui offre une grande endurance et un débit PCIe Gen4 à la limite de l'inférence IA dominante et du calcul basé sur le stockage. Cette combinaison offre une solution pratique et prête à être déployée pour les opérateurs qui accordent la priorité au coût total de possession et à la densité.

Le serveur MiTAC alimenté par GPU favorise le modèle Enterprise AI Factory

Le MiTAC G4527G6 est conçu pour répondre aux exigences de l'IA, de l'apprentissage profond et de l'informatique à bande passante élevée, et représente une autre validation de principe réussie. Le G4527G6 sert de pierre angulaire au nouveau modèle « Enterprise AI Factory », associé au Micron 9550 NVMe SSD, offrant des performances PCIe Gen4 exceptionnelles pour les charges de travail intensives en données, et à la Micron DDR5-6400 DRAM, permettant l'entraînement et l'inférence de modèles d'IA à faible latence.

Les serveurs OCP sont prêts pour la production avec intégration au niveau du rack pour les centres de données modernes : présentation de la série MiTAC Capri 3 et des alimentations en étagères Murata

Les derniers serveurs OCP prêts à la production de MiTAC Computing, le MiTAC Capri 3 Standard (CP3S11-S) et le MiTAC Capri 3 Ultra (CP3S11-U), offrent des solutions évolutives pour un large éventail de charges de travail dans les centres de données. Le modèle Standard est optimisé pour le calcul général, idéal pour les environnements virtualisés et les applications d'entreprise qui exigent des performances sans frais de stockage élevés. En revanche, le Capri 3 Ultra prend en charge jusqu'à 10 disques SSD NVMe, ce qui permet d'obtenir des performances de stockage à haute densité et à chaud pour le stockage défini par logiciel et les déploiements de lacs de données. Lors du sommet 2025 de l'OCP dans la région de l'Asie-Pacifique, MiTAC Computing présente ses capacités d'intégration au niveau du rack en exposant le CP3S11-U avec l'alimentation en étagère MWOCES-211-P-D de Murata dans une configuration mini-rack compacte, mettant en avant une approche modulaire et clé en main de l'infrastructure ouverte.

En travaillant en étroite collaboration avec des partenaires de l'écosystème dans les domaines de la mémoire, du stockage, de la puissance et du calcul, MiTAC Computing met en valeur la puissance de la collaboration pour faire progresser l'infrastructure modulaire ouverte, permettant l'IA de prochaine génération et l'évolutivité des centres de données.

MiTAC OCP Systems : https://download3.mitaccomputing.com/Files/Catalog/MiTAC_OCP_Catalog.pdf

Intel Server Systems : https://download3.mitaccomputing.com/Files/Catalog/MiTAC_Intel_Catalog.pdf

AMD Server Systems : https://download3.mitaccomputing.com/Files/Catalog/MiTAC_AMD_Catalog.pdf

À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., une filiale de MiTAC Holdings, offre des solutions de serveur complètes et écoénergétiques soutenues par une expertise industrielle remontant aux années 1990. Spécialisée dans l'IA, le HPC, l'infonuagique et l'informatique de pointe, MiTAC Computing utilise des méthodologies rigoureuses pour assurer une qualité sans compromis - au niveau des barebones, des systèmes, des racks et des grappes - en atteignant les performances et l'intégration. Cet engagement envers la qualité à tous les niveaux fait de MiTAC Computing une entreprise à part.

Avec une présence mondiale et des capacités de bout en bout, de la recherche et du développement à la fabrication en passant par l'assistance mondiale, MiTAC Computing fournit des plateformes agiles et personnalisées pour les centres de données à très grande échelle, le HPC et les applications d'IA, assurant des performances et une évolutivité optimales pour répondre aux besoins uniques des entreprises. Tirant parti des dernières avancées en matière d'IA et de refroidissement liquide, et unifiant la marque MiTAC avec les produits serveurs Intel DSG et TYAN, MiTAC Computing se distingue par sa technologie serveur innovante, efficace et fiable, ainsi que ses solutions intégrées matérielles et logicielles, qui permettent aux entreprises de relever les défis de demain.

Consultez le site https://www.mitaccomputing.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2746139/OCP_APAC_2025_press_image.jpg

SOURCE MiTAC Computing Technology Corp.

Personne-ressource pour les médias : MiTAC Computing Technology Corporation, Sarah Chen Lin, [email protected]