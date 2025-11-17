ST. LOUIS, 17 novembre 2025 /CNW/ -- MiTAC Computing Technology, un chef de file mondial des solutions de serveur à haut rendement et à haut rendement énergétique, est fier d'annoncer sa participation au Supercomputing (SC) 2025 (du 18 au 20 novembre, St. Louis, Missouri), kiosque 3916. Sous le thème « AI Cluster Power - Cool Fast Scale Faster » MiTAC présentera son infrastructure de bâti modulaire hautement évolutive pour les charges de travail exigeantes en matière d'IA et de HPC, démontrant des capacités allant des serveurs uniques à l'intégration de grappes axée sur le refroidissement liquide et les conceptions écoénergétiques. MiTAC collabore avec AMD, Broadcom, CoolIT, Intel, KIOXIA, Micron, NVIDIA, Samsung et Solidigm pour accélérer l'informatique avancée et les centres de données à haut rendement.

Puissance des grappes d’IA. Refroidissement rapide. Déploiement à l’échelle plus rapide.

Innovation à l'échelle du bâti, de l'architecture standard à l'excellence des grappes d'IA

Au salon SC 2025 MiTAC Computing présente sa gamme complète de solutions au niveau du bâti pour les déploiements à l'échelle des grappes, y compris des bâtis d'IA et de HPC refroidis par liquide et air refroidi, qui répondent à la fois aux architectures ouvertes et aux centres de données d'entreprise traditionnels.

Bâti refroidi par liquide avec AMD Instinct™ MI355X | Optimisé pour une IA à ultra-échelle

Le bâti refroidi par liquide IA 48U EIA à haute densité de la série MR1100 cible l'entraînement et l'inférence à très grande échelle en matière d'IA. Cette solution robuste prend en charge de 64 à 256 GPU d'IA. Grâce à la technologie de plaque froide avec les derniers processeurs graphiques AMD Instinct™ MI355X, AMD EPYC™ 9005 processeurs et AMD Pensando™ Pollara 400 AI NICs, il garantit un débit d'IA non stable avec une architecture de réseau de 400/800 Gb/s.

Bâti refroidi par air alimenté par l'IA avec processeurs graphiques AMD Instinct™ MI350X | Architecture normalisée avec interconnexion à haute vitesse

MiTAC présente son bâti d'IA EIA 45U standard refroidi par air, MR1100A, avec quatre systèmes MiTAC G8825Z5 utilisant les processeurs graphiques AMD Instinct™ MI350X/MI325X. Le jeu de puces Broadcom Tomahawk 5 du commutateur réseau de 800 Go/s assure la transmission de données à faible latence, la gestion GC68C-B8056 et les serveurs de stockage TS70A-B8056 permettent le déploiement rapide de grappes évolutives d'IA/HPC.

Bâti OCP ORv3 à refroidissement liquide | Alimentation modulaire et gestion thermique avancée

Le bâti refroidi par liquide 43OU OCP ORv3 de MiTAC, MR, est conçu pour un HPC durable, pouvant accueillir jusqu'à 14 serveurs multinœuds C2811Z5 alimentés par des processeurs AMD EPYCMC série 9005. Il intègre le stockage MiTAC Lake Erie, une étagère de puissance de 33 kW et le CDU intégré au bâti CHx200 de 200 kW CoolIT. Cette conception modulaire assure un fonctionnement stable et écoénergétique pour les serveurs de calcul à haute densité.

Plateformes d'accélération de l'IA

Cadres de HPC et d'informatique en nuage

G4520G6 : Ce serveur hautement adaptable, alimenté par le dernier processeur Intel® Xeon® 6, offre des performances supérieures par watt pour les rôles en nuage et en HPC, en tirant parti du DRAM Micron DDR5. Il comprend également des options d'expansion étendues, y compris la prise en charge de NVIDIA RTX PROTM 6000 Blackwell Server Edition et NVIDIA HopperGPUs.

C2811Z5 : Un serveur multi-noeuds refroidi par liquide conforme à la norme OCP, utilise des processeurs de la série AMD EPYCMC 9005. Optimisé avec les interfaces NVMe E1.S et les disques SSD NVMe Micron 9550, il garantit une livraison de données à haute vitesse soutenue pour un HPC intensif.

Solutions de données d'entreprise

M2810Z5 : Optimisé pour les performances de stockage de pointe grâce au déploiement des SSD Kioxia XD8 E1.S Gen5, ce serveur déverrouille la bande passante maximale pour les applications de base de données à forte intensité de PI.

R2520G6 : Un serveur 2U à haute capacité avec deux processeurs de la série Intel® Xeon® 6700P intègre les SSD Solidigm D7-PS1010. La bande passante PCIe 5.0 garantit la stabilité de l'entreposage et de l'analyse des données.

M2510G6 : Cette plateforme haute fiabilité prend en charge les disques SSD MZTL67T6HBLC-00AW7 de Samsung pour les paramètres d'entreprise critiques et le traitement de données exigeant.

R2513G6 : Cette plateforme offre une capacité d'archivage maximale à l'aide des disques durs Seagate EXOS M de 30 To, adaptés aux organisations ayant d'immenses besoins en matière de conservation des données.

Des histoires de réussite mondiales démontrant la valeur de MiTAC dans les déploiements d'IA et de HPC dans le monde

Au SC 2025, MiTAC présente des cas de réussite réels, soulignant son expertise éprouvée dans la prestation de solutions complètes au niveau du bâti et son engagement envers l'intégration à l'échelle des grappes.

MiTAC et le CSP français ont mis au point un HPC durable permettant de réduire les coûts opérationnels et les coûts d'exploitation de classe mondiale : en partenariat avec Qarnot, l'utilisation du serveur OCP Capri 3 permet de capter 95 % de la chaleur du serveur pour être réutilisé, d'atteindre un PUE de 1,01 et de réduire les coûts opérationnels de 50 % pour les clients en Europe. L'exposition met également en lumière l'intégration de l'adaptateur réseau Broadcom N1400GD.

Le déploiement d'OCP s'est accéléré dans les centres de données américains grâce à la plateforme ORv3 et à l'efficacité des ressources : MiTAC s'est associée à CTCA, un fournisseur mondial de solutions de TI, pour accélérer le déploiement d'OCP dans les centres de données américains. Ce succès a permis de tirer parti du serveur OCP conforme à la norme ORv3 et de l'intégration avancée du bâti. La présentation SC met en vedette le serveur OCP doté de la mémoire Samsung M321R8GA0EB2-CCP, mettant l'accent sur des déploiements plus rapides et l'efficacité des ressources.

L'intégration du bâti simplifie les opérations mondiales pour le principal fournisseur de sécurité infonuagique : MiTAC a fourni des services d'intégration du bâti personnalisés et prêts à être déployés, en utilisant le serveur GC68C-B8056. Ce service a simplifié les opérations en fournissant plus de 380 configurations dans 150 centres de données dans le monde, en respectant des délais d'exécution de 48 heures et en permettant un changement d'infrastructure axé sur le GPU en moins d'un semestre, ce qui démontre l'uniformité, l'agilité et l'innovation que MiTAC offre.

MiTAC et son partenaire de stockage défini par logiciel maximisent les performances du GPU en éliminant les goulots d'étranglement liés à la formation par l'IA. En collaboration avec un partenaire de premier plan en matière de stockage défini par logiciel (SDS), MiTAC a tiré parti du serveur GC68A-B8056 pour supprimer les contraintes critiques en matière d'E/S. L'architecture pré-validée a augmenté l'utilisation du GPU de 35 % et a fourni un débit de plus de 200 Go/s, triplant efficacement la vitesse d'achèvement de la formation sur l'IA.

À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., une filiale de MiTAC Holdings, offre des solutions de serveur complètes et écoénergétiques soutenues par une expertise industrielle remontant aux années 1990. Spécialisée dans l'IA, le HPC, l'infonuagique et l'informatique de pointe, MiTAC Computing utilise des méthodologies rigoureuses pour assurer une qualité sans compromis - à travers les barebones, les systèmes, les étagères et les grappes - et atteindre pleinement les performances et l'intégration. Cet engagement envers la qualité à tous les niveaux distingue MiTAC Computing dans l'industrie.

Avec une présence mondiale et des capacités de bout en bout, de la recherche et du développement à la fabrication en passant par le soutien mondial, MiTAC Computing fournit des plateformes agiles et personnalisées pour les centres de données à très grande échelle, les applications de HPC et d'IA, assurant une performance et une évolutivité optimales pour répondre aux besoins commerciaux uniques. En tirant parti des dernières avancées en matière d'IA et de refroidissement liquide, et en unifiant la marque MiTAC avec les produits de serveur Intel DSG et TYAN, MiTAC Computing se distingue par ses produits innovants, une technologie de serveur efficace et fiable, ainsi que ses solutions intégrées matérielles et logicielles, ce qui permet aux entreprises de relever les défis futurs.

