SAN JOSE, Californie, 14 octobre 2025 /CNW/ - MiTAC Computing Technology, un chef de file mondial des solutions de serveur à haute performance et à haut rendement énergétique, est fier d'annoncer sa participation au Sommet mondial 2025 de l'OCP (du 13 au 16 octobre, San Jose, Californie), kiosque C14. Sous le thème « From AI Server to Cluster - Open for Growth. Built to Cool. », MiTAC présentera des infrastructures modulaires et évolutives qui passent de serveurs d'IA uniques à des grappes complètes, alimentées par un refroidissement liquide de pointe et des conceptions durables.

Au Sommet mondial 2025 de l’OCP, MiTAC Computing présente des solutions de grappe d’IA prêtes pour l’avenir afin de renforcer des centres de données ouverts et écoénergétiques

En s'associant à AMD, Broadcom, CoolIT, Intel, Micron, Murata, NVIDIA et Solidigm, MiTAC continue de stimuler l'innovation en matière d'informatique ouverte et l'évolution des centres de données écoénergétiques.

Du serveur à la grappe | Du refroidissement à air au refroidissement liquide, de l'IA au HPC - Présentation de solutions complètes de centres de données

Lors du sommet, MiTAC Computing a présenté des racks standard OCP ORv3 et EIA, couvrant les architectures de centres de données ouvertes et d'entreprise de nouvelle génération.

Rack OCP ORv3 à refroidissement liquide -- Prend en charge jusqu'à 14 serveurs multinœuds C2811Z5 alimentés par des processeurs de la série AMD EPYC™ 9005. Le système d'alimentation en étagère de 33 kW MWOCES-211-P-D de Murata et l'unité de distribution CoolIT 200 kW CHx200+ intégrée au rack intégrés offrent une gestion efficace de l'énergie et de la chaleur pour les déploiements à haute densité. La conception modulaire et ouverte du système avec Modules de stockage MiTAC Lake Erie offre une intégration de calcul, de stockage et de réseau transparente, permettant une mise à niveau sans effort du serveur à une grappe.

Rack à refroidissement à air EIA - Configuré avec des serveurs d'IA MiTAC G8825Z5 à l'aide des processeurs graphiques AMD Instinct™ MI350X/MI325X, ce rack 45U intègre un commutateur Dell Z9864F-ON doté d'un jeu de puces Broadcom Tomahawk 5 pour l'interconnexion à haute vitesse 800G, ainsi qu'un serveur de gestion MiTAC GC68C-B8056 et un serveur de stockage MiTAC TS70A-B8056. Il en résulte un déploiement rapide et compatible de grappes d'IA et de HPC au sein de l'infrastructure existante, ce qui permet aux entreprises de passer efficacement d'un serveur unique à une grappe.

Démonstration en direct : Micrologiciel ouvert pour des centres de données transparents et sécurisés

Au kiosque C14, MiTAC Computing organisera une démonstration en direct mettant en vedette OpenBMC et le micrologiciel de plateforme ouverte (OPF), développé en collaboration avec l'Open Source Firmware Foundation, les FIL et la communauté de matériel à source ouverte. La démonstration présente la gestion unifiée des serveurs Redfish, avec des options Coreboot, LinuxBoot et UEFI qui réduisent jusqu'à 50 % le temps de POST. Sont également intégrées des cartes RAID Broadcom MegaRAID 9560-16i / 9660-16i pour améliorer la fiabilité et la sécurité des données. MiTAC Computing dévoilera une validation de principe de l'OPF sur les plateformes de processeurs AMD EPYCMC 9005/9004, validant l'évolutivité et la transparence du matériel réel pour l'évolution future des centres de données.

Après avoir présenté ses solutions au niveau des grappes et ses innovations en matière de micrologiciels ouverts, MiTAC Computing présentera également un portefeuille complet de serveurs couvrant les applications d'IA, de HPC, d'infonuagique et d'entreprise, soulignant sa capacité à passer d'un serveur unique à des grappes complètes et à fournir des solutions de bout en bout.

Plateformes informatiques alimentées par l'IA | Refroidissement liquide et accélération du processeur graphique pour la formation à grande échelle et l'IA générative

G4527G6 : serveur 4U basé sur l'architecture NVIDIA MGX™, avec deux processeurs Intel ® Xeon ® 6767P, prenant en charge jusqu'à 8 processeurs graphiques NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition et Solidigm D7-P5520 SSD. Combinant l'informatique parallèle GPU et le stockage à haute vitesse, il est conçu pour l'apprentissage profond, la vision informatique et le développement de l'IA d'entreprise.





Xeon 6767P, prenant en charge jusqu'à 8 processeurs graphiques NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition et Solidigm D7-P5520 SSD. Combinant l'informatique parallèle GPU et le stockage à haute vitesse, il est conçu pour l'apprentissage profond, la vision informatique et le développement de l'IA d'entreprise. G4826Z5 : Faisant ses débuts lors du sommet, cette plateforme de processeurs graphiques à haute densité à refroidissement liquide prend en charge jusqu'à huit processeurs graphiques AMD Instinct™ MI355X et processeurs AMD EPYCMC série 9005/9004. Avec 24 emplacements de mémoire DDR5-6400 et un refroidissement liquide processeur/processeur graphique complet, elle garantit des performances constantes pour les déploiements denses. Équipé de l'adaptateur réseau Broadcom P2200G, le G4826Z5 offre une connectivité à haute vitesse et à faible latence et constitue le système phare de refroidissement liquide de MiTAC lors de l'exposition de cette année.

Meilleures pratiques en matière de HPC et d'infonuagique | Plateformes conformes à l'OCP pour des charges de travail évolutives

C2811Z5 : serveur multi-nœuds à haute densité, à refroidissement liquide et conforme aux normes OCP, alimenté par les processeurs de la série AMD EPYCMC 9005. Chaque nœud prend en charge jusqu'à 12 emplacements de mémoire DDR5-6400 et a une capacité de 3 To, avec un stockage NVMe E1.S associé aux disques SSD NVMe Micron 9550, pour des performances constantes dans les charges de travail à large bande passante. Conçu pour les charges de travail HPC telles que la simulation et l'ingénierie, son refroidissement liquide augmente l'efficacité thermique et la fiabilité du système.





Capri 3 : plateforme de serveur infonuagique basée sur OCP offrant une modularité et une expansion flexible, intégrée à adaptateur réseau Broadcom N1400GD pour une connectivité stable et à grande vitesse. Idéale pour la virtualisation infonuagique, le stockage défini par logiciel et les architectures de lacs de données, elle offre une évolutivité agile pour les déploiements modernes de centres de données.

Traitement et stockage des données d'entreprise | Rendement fiable et expansion flexible pour les applications à forte intensité de données

R1520G6 : serveur d'entreprise 1U alimenté par les processeurs Intel ® Xeon ® 6700P, équipé d'une mémoire DRAM Micron DDR5 et de disques SSD NVMe ION Micron 6550. Optimisé pour les charges de travail de lecture/écriture soutenues et nécessitant beaucoup de mémoire, il offre des performances et une fiabilité élevées pour les environnements d'entreprise exigeants.





Xeon 6700P, équipé d'une mémoire DRAM Micron DDR5 et de disques SSD NVMe ION Micron 6550. Optimisé pour les charges de travail de lecture/écriture soutenues et nécessitant beaucoup de mémoire, il offre des performances et une fiabilité élevées pour les environnements d'entreprise exigeants. R2520G6 : Un serveur à double processeur 2U prenant en charge jusqu'à 24 disques SSD NVMe U.2, offrant Systèmes d'entraînement PCIe 5.0 Solidigm D7-PS1010 pour une stabilité des performances à long terme. Conçu pour le stockage des données, l'analyse des mégadonnées et le prétraitement des données par l'IA, il permet aux entreprises de transformer d'énormes ensembles de données en renseignements en temps réel pour une prise de décision plus intelligente.

En plus de ses solutions complètes au niveau du rack et de ses démonstrations en direct, MiTAC Computing organisera deux séances pour les cadres le 14 octobre afin d'explorer l'avenir des grappes d'IA et l'évolution architecturale des centres de données durables.

MiTAC Computing invite sincèrement les chefs de file et les partenaires de l'industrie à visiter le kiosque C14 pour découvrir ses dernières solutions de serveur et de grappe et se joindre à l'entreprise pour explorer le parcours novateur « Du serveur à la grappe ».

Page d'atterrissage du sommet mondial OCP 2025 de MiTAC Computing

https://www.mitaccomputing.com/

[email protected]