TAIPEI, 19 mai 2025 /CNW/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, concepteur et fabricant de plateformes de serveur de premier plan et filiale de MiTAC Holdings Corporation (TSE : 3706), mettra en lumière sa collaboration à long terme avec AMD au salon COMPUTEX 2025 (kiosque M1110). Les deux entreprises présenteront conjointement un vaste portefeuille de plateformes de serveur de nouvelle génération alimentées par les processeurs AMD EPYCMC et les processeurs graphiques AMD InstinctMC, pour souligner leur engagement commun à faire progresser une infrastructure avancée évolutive et écoénergétique pour les environnements d'IA, de CHP, d'infonuagique et d'entreprise.

Des possibilités illimitées grâce aux processeurs graphiques AMD Instinct MI350

Une étape stratégique : plus de deux décennies d'innovation

Depuis le lancement de sa première carte mère de serveur à double prise d'AMD en 2002, MiTAC, par l'entremise de sa marque TYAN, a cultivé un partenariat écosystémique solide et durable avec AMD. Cette collaboration a permis à MiTAC d'offrir constamment des plateformes AMD haute performance qui répondent aux demandes changeantes des centres de données modernes.

« Chez MiTAC Computing, nous sommes fiers d'étendre notre partenariat avec AMD alors que nous continuons à développer des plateformes de serveur avancées, évolutives et écoénergétiques, a déclaré Rick Hwang, président de MiTAC Computing Technology Corp. En intégrant les derniers processeurs des séries EPYCMC 9005 et 4005 d'AMD, les processeurs graphiques AMD Instinct™ MI325X, ainsi que les processeurs graphiques et plateformes de la série MI350 à venir, nous permettons à nos clients mondiaux d'exploiter de nouvelles capacités dans l'infrastructure d'IA et le calcul haute performance. »

Innovation en IA et en CHP : une conception axée sur l'accélération

MiTAC G8825Z5

Une centrale 8U optimisée pour les cas d'utilisation intensive d'IA et de CHP. Doté de deux processeurs AMD EPYCMC série 9005 et prenant en charge jusqu'à 8 processeurs graphiques AMD InstincMC MI325X, elle offre une densité de calcul massive et jusqu'à 6 To de mémoire DDR5-6400, idéal pour l'entraînement de modèles d'IA à grande échelle et les calculs scientifiques.

TYAN TN85-B8261

Un serveur 2U de processeurs graphiques à double prise prenant en charge jusqu'à quatre processeurs graphiques à double fente. Doté de 24 fentes DDR5-6400 RDIMM et de supports de stockage NVMe sans outil, il offre un débit élevé et de la flexibilité pour les environnements d'apprentissage profond et de CHP.

MiTAC C2820Z5

Une plateforme 2OU 4 nœuds à haute densité et à refroidissement liquide direct alimentée par OCP, adaptée aux charges de travail de CHP écoénergétiques. Propulsée par deux processeurs AMD EPYCMC 9005, elle offre une performance thermique et une évolutivité améliorées, ce qui est idéal pour les grappes d'IA de nouvelle génération.

Infrastructure infonuagique : optimisation en vue de l'évolution

MiTAC M2810Z5

Un serveur 2U à prise unique à 4 nœuds conçus pour l'informatique en nuage à haute densité. Chaque nœud prend en charge une mémoire DDR5-6400 allant jusqu'à 3 To et 4 lecteurs E1.S, ce qui permet des déploiements rapides et évolutifs dans des environnements à très grande échelle.

TYAN HG68-B8016

Une plateforme 6U multi-nœuds conçue pour les jeux en nuage et les charges de travail lourdes en calculs. Elle comprend cinq nœuds à prise unique utilisant les processeurs de la série AMD EPYCMC 4005, chacun offrant la mémoire DDR5-5600 et le stockage NVMe, pour maximiser l'efficacité des opérations infonuagiques natives.

Plateformes de qualité entreprise : IOPS élevées, stockage évolutif

MiTAC TS70A-B8056

Un serveur 2U à prise unique conçu pour le stockage d'entreprise et la virtualisation. Prenant en charge jusqu'à 26 baies de disques NVMe U.2, 24 fentes DDR5-5200 DIMM et deux fentes d'extension PCIe 5.0, il est idéal pour les charges de travail à forte intensité de données comme le stockage défini par logiciel et l'accélération des bases de données.

Une stratégie MiTAC : des solutions de bout en bout

La stratégie intégrée « One MiTAC » de MiTAC Computing allie son expertise en matériel de serveur aux capacités d'intégration logicielle de MiTAC Information Technology. En combinant les plateformes d'UTC et d'UTG d'AMD aux capacités complètes de conception et de déploiement de MiTAC, les deux sociétés offrent ensemble des solutions complètes d'IA et de centres de données dans les secteurs des administrations publiques, des transports, des finances et des industries à très grande échelle.

Qu'il s'agisse de surmonter les défis liés au déploiement de grappes d'IA ou de soutenir les systèmes d'entreprise essentiels à la mission, MiTAC Computing et AMD permettent aux clients de prendre de l'expansion efficacement et d'innover plus rapidement.

Une vision commune du futur

MiTAC Computing et AMD s'emploient à générer de l'innovation dans l'infrastructure d'IA, la mise à l'échelle des grappes de CHP, la conception de systèmes infonuagiques et l'informatique écoénergétique. Avec la prise en charge prochaine des processeurs graphiques AMD InstinctMC MI350 pour le refroidissement liquide, MiTAC Computing se prépare à la prochaine vague de déploiements de l'IA haute performance.

Visitez MiTAC Computing au kiosque M1110 du salon COMPUTEX 2025

Découvrez la gamme complète de produits de MiTAC Computing alimentés par AMD et discutez avec des experts en solutions.

Pour en savoir plus : https://www.mitaccomputing.com/en/campaign/computex2025

AMD, le logo AMD Arrow, AMD Instinct, EPYC et les combinaisons de ces marques sont des marques de commerce d'Advanced Micro Devices, Inc. D'autres appellations sont utilisées à titre informatif seulement et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., une filiale de MiTAC Holdings, offre des solutions de serveur complètes et écoénergétiques soutenues par une expertise industrielle remontant aux années 1990. Spécialisée dans l'IA, l'informatique haute performance, l'infonuagique et l'informatique périphérique, MiTAC Computing utilise des méthodes rigoureuses pour assurer une qualité sans compromis non seulement au niveau des barebones, mais surtout au niveau du système et du bâti, où le rendement et l'intégration réels sont essentiels. Cet engagement envers la qualité à tous les niveaux distingue MiTAC Computing des autres entreprises de l'industrie. L'entreprise offre des plateformes personnalisées pour les centres de données à très grande échelle, les applications de HPC et d'IA, garantissant une évolutivité et des performances optimales.

Avec une présence mondiale et des capacités de bout en bout - depuis les étapes de recherche, développement et fabrication à l'assistance à l'échelle mondiale - MiTAC Computing propose des solutions flexibles et de haute qualité conçues pour répondre aux besoins uniques des entreprises. Tirant parti des dernières avancées en matière d'IA et de refroidissement liquide, et s'appuyant également sur l'intégration récente des produits DSG d'Intel et des serveurs TYAN, MiTAC Computing se distingue par son innovation, son efficacité et sa fiabilité, ce qui permet aux entreprises de relever les défis futurs.

