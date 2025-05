NEWARK, Californie, 13 mai 2025 /CNW/ - MiTAC Computing Technology Corp., un important fabricant de plateformes de serveurs et une filiale de MiTAC Holdings Corporation (TSE 3706), a présenté sa dernière offre proposant les processeurs AMD EPYC™ série 4005 . Ces solutions de serveur mises à jour offrent une performance et une efficacité énergétiques accrues pour répondre aux demandes croissantes des charges de travail modernes, y compris l'IA, les services infonuagiques et l'analyse de données.

Serveurs avancés et écoénergétiques dotés des processeurs AMD EPYC série 4005

« Les nouveaux processeurs AMD EPYC série 4005 offrent les performances et les capacités dont nos clients ont besoin à un prix qui rend leur possession plus attrayante et accessible, a déclaré Derek Dicker, vice-président d'entreprise, segment entreprise et HPC chez AMD. « Nous permettons aux entreprises de posséder leur infrastructure informatique à un prix économique, tout en offrant les performances, les fonctions de sécurité et l'efficacité que les charges de travail modernes exigent. »

Les derniers processeurs AMD EPYC 4005 offrent jusqu'à 16 cœurs, répondant ainsi aux exigences des charges de travail croissantes liées à l'IA dans les petites entreprises

Les processeurs AMD EPYC série 4005, basés sur la dernière architecture « Zen 5 » d'AMD, offrent des performances et une efficacité énergétiques supérieures, ce qui est essentiel pour les entreprises confrontées à des exigences croissantes de charges de travail accrues par l'IA.. Ces processeurs de haute performance sont idéaux pour les petites entreprises et les fournisseurs de services hébergés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, car elles répondent aux besoins croissants en matière de calcul tout en conservant la rentabilité exigée par les petites entreprises.

Les serveurs alimentés par les processeurs AMD EPYC série 4005 offrent un excellent équilibre entre coût et performance, ce qui en fait le choix idéal pour les entreprises qui ont besoin de solutions de serveur abordables. Grâce à une mémoire simplifiée, à des configurations d'E/S et à des fonctions de sécurité intégrées, ces serveurs sont conçus pour satisfaire aux exigences complexes de l'IA, de l'informatique en nuage et du stockage de données tout en réduisant les coûts opérationnels et en améliorant le rendement de l'entreprise.

MiTAC dévoile les plateformes de serveurs alimentés par les processeurs AMD EPYC série 4005 pour des performances abordables et écoénergétiques dans les environnements commerciaux modernes

Les solutions de serveur basées sur les processeurs AMD EPYC série 4005 de MiTAC combinent la puissance de l'architecture « Zen 5 » avec jusqu'à 16 cœurs compatibles avec la technologie SMT et la prise en charge de la mémoire DDR5, offrant une excellente performance, une efficacité énergétique et une évolutivité pour les petites entreprises, les services informatiques hébergés et les fournisseurs d'infrastructure infonuagique. Ces solutions sont spécialement conçues pour les charges de travail en IA, l'analyse de données et les services infonuagiques, offrant un équilibre idéal entre la rentabilité et la performance.

Dotés de fonctions de facilité de gestion et de sécurité intégrées, les serveurs alimentés par les processeurs AMD EPYC série 4005 de MiTAC sont parfaits pour les opérations 24/7, réduisant les coûts d'exploitation et améliorant l'efficacité globale des environnements de centres de données. Ces systèmes répondent aux exigences évolutives des entreprises modernes tout en offrant une solution de rechange rentable aux offres des fournisseurs d'infonuagique qui offrent des instances de serveur « peu coûteuses et écoénergétiques ».

TYAN HG68-B8016 : Serveur infonuagique évolutif pour les jeux en nuage et les charges de travail à haute performance

Le serveur TYAN HG68-B8016 est un serveur multi-nœuds 6U conçu pour répondre aux exigences intenses des environnements de jeu en nuage et d'autres charges de travail à haute performance. Doté de cinq nœuds à prise unique AMD EPYC série 4005, ce système offre une évolutivité et des performances exceptionnelles. Chaque nœud comprend 4 voies DDR5-5600 DIMM, 2 voies NVMe M.2, 1 voie PCIe 5.0 x16 et 2 voies PCIe 4.0, ce qui en fait un choix idéal pour les applications alimentées par l'IA et les besoins en informatique en nuage. Le serveur TYAN HG68-B8016 rompt avec les configurations de serveur multi-nœuds traditionnelles, établissant une nouvelle norme de performance et d'évolutivité prenant en charge un large éventail de charges de travail des environnements informatiques modernes.

TYAN GX40-B8016 : serveur à prise unique efficace 1U pour une infrastructure infonuagique rentable

Le serveur TYAN GX40-B8016 est une solution de serveur compact à prise unique 1U optimisée pour l'infrastructure infonuagique et les centres de données. Désormais équipé des processeurs AMD EPYC série 4005, ce serveur offre 4 voies DDR5-5600 DIMM, la prise en charge d'un maximum de 4 lecteurs SATA internes, 2 voies NVMe M.2 et 1 voie PCIe 5.0 x16. Conçu pour garantir l'efficacité et l'évolutivité, le serveur TYAN GX40-B8016 demeure une option rentable pour les entreprises qui construisent une puissante infrastructure infonuagique en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et la performance.

TYAN S8016: une solution compacte de haute performance pour les fournisseurs de services infonuagiques

MiTAC offre également la solution TYAN S8016 , une micro-carte mère ATX compacte conçue spécialement pour les fournisseurs de services infonuagiques (FSI). Cette solution de serveur à prise unique prend en charge les processeurs AMD EPYC série 4005 et est dotée de 4 voies DIMM DDR5-5600, 1 voie PCIe 5.0 x16, 2 voies PCIe 4.0 et 2 voies NVMe M.2 2280. Idéal pour les environnements de centres de données à l'espace restreint, la carte mère TYAN S8016 associe des performances robustes à des fonctionnalités avancées, permettant des opérations efficaces et une infrastructure évolutive pour les services infonuagiques modernes.

À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., une filiale de MiTAC Holdings, offre des solutions de serveur complètes et écoénergétiques soutenues par une expertise industrielle remontant aux années 1990. Spécialisée dans l'IA, l'informatique haute performance, l'infonuagique et l'informatique périphérique, MiTAC Computing utilise des méthodes rigoureuses pour assurer une qualité sans compromis non seulement au niveau des barebones, mais surtout au niveau du système et du bâti, où le rendement et l'intégration réels sont essentiels. Cet engagement envers la qualité à tous les niveaux distingue MiTAC Computing des autres entreprises de l'industrie. L'entreprise offre des plateformes personnalisées pour les centres de données à très grande échelle, les applications de HPC et d'IA, garantissant une évolutivité et des performances optimales.

Avec une présence mondiale et des capacités de bout en bout - depuis les étapes de recherche, développement et fabrication à l'assistance à l'échelle mondiale - MiTAC Computing propose des solutions flexibles et de haute qualité conçues pour répondre aux besoins uniques des entreprises. Tirant parti des dernières avancées en matière d'IA et de refroidissement liquide, et s'appuyant également sur l'intégration récente des produits DSG d'Intel et des serveurs TYAN, MiTAC Computing se distingue par son innovation, son efficacité et sa fiabilité, ce qui permet aux entreprises de relever les défis futurs.

