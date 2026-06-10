Cérémonie de remise des prix Pour un Québec sans racisme - Le gouvernement du Québec célèbre les initiatives de lutte contre le racisme

QUÉBEC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, M. Lionel Carmant, a remis les prix Pour un Québec sans racisme 2026. Ces prix, créés par notre gouvernement, soulignent l'apport exceptionnel d'un organisme, d'une personne, d'une organisation publique et d'une entreprise à la lutte contre le racisme dans la société québécoise.

Lauréates et lauréats

Catégorie « Organisation publique » : le Cégep de la Gaspésie et des Îles



Le Cégep se démarque par ses actions éducatives et sociales favorisant l'inclusion. Les retombées sont observables à l'échelle régionale, provinciale et internationale : mobilisation étudiante accrue, accueil de délégations étrangères, formation de milieux de travail à la diversité culturelle et déploiement de formations adaptées à proximité des communautés autochtones. Dans un territoire éloigné des grands centres, le Cégep de la Gaspésie et des Îles agit comme un levier essentiel pour attirer, intégrer et retenir des personnes de différents horizons. Son expérience démontre que l'éducation constitue un outil fondamental pour construire une société toujours plus inclusive et pour lutter durablement contre le racisme.





Le Cégep se démarque par ses actions éducatives et sociales favorisant l'inclusion. Les retombées sont observables à l'échelle régionale, provinciale et internationale : mobilisation étudiante accrue, accueil de délégations étrangères, formation de milieux de travail à la diversité culturelle et déploiement de formations adaptées à proximité des communautés autochtones. Dans un territoire éloigné des grands centres, le Cégep de la Gaspésie et des Îles agit comme un levier essentiel pour attirer, intégrer et retenir des personnes de différents horizons. Son expérience démontre que l'éducation constitue un outil fondamental pour construire une société toujours plus inclusive et pour lutter durablement contre le racisme. Catégorie « Entreprise » : Utapi Consultants



Depuis 2023, Utapi Consultants déploie au Québec une multitude d'ateliers abordant différentes thématiques, en plus d'offrir des services de révision culturelle et d'accompagnement auprès d'organisations et d'institutions publiques, communautaires et éducatives québécoises. L'entreprise a aussi créé une plateforme francophone d'autoformation continue sur les réalités autochtones au Canada. L'apport de Utapi Consultants à la lutte contre le racisme se manifeste notamment à travers plusieurs gestes concrets qui visent à promouvoir l'importance de l'égalité entre toutes les Québécoises et tous les Québécois, que ce soit par l'éducation, notamment en mobilisant des acteurs clés du milieu, ainsi qu'en favorisant le développement de citoyens informés et engagés dans la société.





Depuis 2023, Utapi Consultants déploie au Québec une multitude d'ateliers abordant différentes thématiques, en plus d'offrir des services de révision culturelle et d'accompagnement auprès d'organisations et d'institutions publiques, communautaires et éducatives québécoises. L'entreprise a aussi créé une plateforme francophone d'autoformation continue sur les réalités autochtones au Canada. L'apport de Utapi Consultants à la lutte contre le racisme se manifeste notamment à travers plusieurs gestes concrets qui visent à promouvoir l'importance de l'égalité entre toutes les Québécoises et tous les Québécois, que ce soit par l'éducation, notamment en mobilisant des acteurs clés du milieu, ainsi qu'en favorisant le développement de citoyens informés et engagés dans la société. Catégorie « Organisme » : le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière



Depuis bientôt 25 ans, le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière œuvre à améliorer les conditions de vie des personnes et des familles autochtones qui vivent ou qui sont de passage dans la région, tout en favorisant le dialogue interculturel avec l'ensemble de la population. Les initiatives mises en place par l'organisme ont permis de générer des retombées concrètes dans la lutte contre le racisme et la promotion du vivre-ensemble dans la région. Le Centre d'amitié offre des services, des activités culturelles mettant en valeur les cultures et les arts autochtones, du soutien social et des initiatives de sensibilisation visant à promouvoir le respect, l'inclusion et le vivre-ensemble.





Depuis bientôt 25 ans, le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière œuvre à améliorer les conditions de vie des personnes et des familles autochtones qui vivent ou qui sont de passage dans la région, tout en favorisant le dialogue interculturel avec l'ensemble de la population. Les initiatives mises en place par l'organisme ont permis de générer des retombées concrètes dans la lutte contre le racisme et la promotion du vivre-ensemble dans la région. Le Centre d'amitié offre des services, des activités culturelles mettant en valeur les cultures et les arts autochtones, du soutien social et des initiatives de sensibilisation visant à promouvoir le respect, l'inclusion et le vivre-ensemble. Catégorie « Personne » : Mme Alessandra Devulsky



Avocate de formation, Mme Alessandra Devulsky est conseillère au Bureau du respect de la personne de l'Université de Montréal et de HEC Montréal. Elle est aussi membre experte du Comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à titre de représentante de l'Amérique latine et des Caraïbes. La pratique d'Alessandra Devulsky est profondément enracinée dans les réalités des communautés racisées au Québec et ailleurs. Elle allie la rigueur de la recherche à l'efficacité de l'action sur le terrain. Nous lui devons l'ouvrage Le colorisme. Métissage, nuances de couleur de peau et discriminations, publié en 2023. Mme Devulsky fait de la lutte contre le racisme la vocation centrale de sa vie professionnelle et citoyenne.

Citations :

« En tant que ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, je suis très fier de l'importance qu'occupe la lutte contre le racisme, tant au sein du gouvernement que de la population québécoise. Les lauréates et lauréats de cette cinquième édition des prix illustrent par leurs initiatives la volonté de déconstruire les préjugés, de tisser des liens et de promouvoir un vivre-ensemble qui reflètent nos valeurs québécoises. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Le racisme et la discrimination n'ont pas leur place dans la société québécoise et je suis heureux de constater que la population est fermement engagée dans la lutte contre le racisme. Les prix Pour un Québec sans racisme nous permettent de célébrer les actions concrètes, originales et exceptionnelles qui contribuent à bâtir une société où chaque personne peut se réaliser, peu importe la couleur de sa peau ou ses origines ethniques. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Faits saillants :

Les prix Pour un Québec sans racisme sont décernés par le gouvernement du Québec depuis 2022 et sont en cohérence avec les recommandations du rapport du Groupe d'action contre le racisme.

Ils visent à reconnaître la contribution d'une personne, d'une organisation publique, d'une entreprise et d'un organisme qui se sont distingués par des réalisations remarquables, au Québec, en faveur d'une société exempte de racisme.

Le jury des prix Pour un Québec sans racisme 2026 était composé de : M me Tanya Sirois, présidente du jury, directrice générale du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec et administratrice; M. Ibrahim Kabore, directeur général d'Entreprendre ici; M me Géraldine Martin, présidente-directrice générale d'Evol, gestionnaire et entrepreneure; M. Gilles Rioux, directeur général retraité du Groupe d'expertise pour le développement des cités interculturelles au Québec; M me Dina Daher, représentante du Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit; M me Liliane Kouamé-Kodia, représentante du Bureau de coordination de la lutte contre le racisme.



Liens connexes :

Prix Pour un Québec sans racisme

Lauréats de l'année 2026

SOURCE Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme

Sources : Sasha Trudel, Attachée de presse du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418-208-2584; Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, 438-821-6755; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]