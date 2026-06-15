Mission au Chili et au Brésil - Le Québec renforce sa présence en Amérique latine

QUÉBEC, le 15 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, s'est rendu au Chili et au Brésil du 6 au 12 juin, dans le cadre d'une mission visant à renforcer la présence du Québec sur ces territoires, à consolider les partenariats avec les acteurs économiques et institutionnels et à saisir les occasions commerciales dans les deux marchés latino-américains.

À Antofagasta, au Chili, Christopher Skeete a participé à Exponor 2026, l'un des plus grands salons internationaux consacrés aux technologies minières et énergétiques. Le ministre a eu la chance de saluer le président du Chili, M. José Antonio Kast, afin de souligner la présence du Québec. Il a aussi rencontré le ministre chilien des Mines et de l'Économie, M. Daniel Mas, pour lui présenter l'écosystème minier québécois. M. Skeete s'est également entretenu avec plusieurs acteurs, notamment plus d'une douzaine d'entreprises québécoises participant à une mission commerciale d'Investissement Québec International. Cette visite a permis de mettre en valeur l'expertise québécoise auprès d'importants partenaires chiliens du secteur minier et de stimuler les partenariats ainsi que le partage de bonnes pratiques.

À Santiago, le ministre a positionné le Québec auprès du nouveau gouvernement chilien en multipliant les rencontres avec les ministères, organismes et institutions du pays. Il a notamment mis de l'avant l'expertise québécoise en matière de transition énergétique et de génie minier, des sujets d'importance stratégique pour le Chili.

Devant des représentants d'universités québécoises et chiliennes, il a souligné l'importance de la coopération scientifique pour faire avancer les intérêts du Québec sur la scène internationale. Il s'est aussi entretenu avec le recteur de l'Université Bernardo O'Higgins (UBO), un partenaire institutionnel majeur qui héberge l'Espace Québec depuis 2025. À l'UBO, le ministre a participé à un événement sur l'enseignement du français, lors duquel il a fait valoir le rôle du Québec en francophonie et l'importance accordée à la promotion et à la protection de la langue française.

La mission s'est poursuivie à São Paulo et à Belo Horizonte, au Brésil, où le ministre a rencontré des représentants du gouvernement de l'État de São Paulo et du Minas Gerais.

Ce passage au Brésil a aussi été l'occasion pour le ministre Skeete de participer à des tables rondes avec des représentants d'entreprises québécoises actives à São Paulo et dans l'État du Minas Gerais ainsi que de s'entretenir avec la Fédération des industries du Minas Gerais et Invest Minas.

Ces échanges ont permis de mettre en valeur les atouts économiques du Québec dans des secteurs prioritaires où les deux économies sont complémentaires et de favoriser l'intensification des investissements et des collaborations avec nos entreprises, nos centres de recherche et nos universités.

À l'occasion d'une cérémonie, M. Skeete a aussi souligné la conclusion d'une nouvelle entente de coopération entre le Québec et l'État du Minas Gerais, en présence du secrétaire général, Luiz Otávio de Oliveira Gonçalves. Cette entente vise à renforcer la diversification de nos économies, à consolider nos relations commerciales et à accroître notre compétitivité sur la scène internationale, en misant notamment sur l'établissement de partenariats entre les acteurs du secteur privé du Québec et du Minas Gerais.

Citation :

« Cette mission témoigne de l'importance que le Québec accorde aux relations avec ses partenaires chiliens et brésiliens. Elle m'a permis de renforcer nos liens, d'accroître la visibilité du Québec sur des marchés stratégiques et d'échanger avec les décideurs politiques et économiques locaux. Ces rencontres constituent une occasion privilégiée de développer de nouvelles alliances et de faire progresser des projets mutuellement bénéfiques. J'ai aussi été impressionné de constater à quel point le Québec rayonne sur le terrain, que ce soit par nos entreprises ou des initiatives comme l'Espace Québec à l'UBO. Nos partenaires latino-américains veulent travailler avec nous, et nous avons tout ce qu'il faut pour être à la hauteur. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Faits saillants :

Le Québec a eu une représentation au Chili de 1998 à 2014.

Le gouvernement du Québec a donné une nouvelle impulsion à ses relations avec le Chili depuis 2023. Il a mené une série d'actions pour faire connaître le potentiel du Chili au Québec et faire rayonner le Québec au Chili, y compris des missions à la capitale, Santiago.

Le secteur minier est un domaine stratégique de la relation Québec-Chili, que ce soit sur les plans économique et commercial ou de la transition énergétique.

Le Brésil est un partenaire stratégique pour le Québec. Il est son deuxième partenaire commercial en Amérique latine. En 2025, les exportations du Québec vers le Brésil s'élevaient à 523,1 M$. Près de 50 % des exportations du Québec au Brésil sont des produits du secteur aéronautique.

En 2025, les échanges commerciaux ont totalisé 4,5 G$, soit une augmentation de 21,5 % depuis 2021.

Le Québec y est représenté depuis 2008 par le Bureau du Québec à São Paulo.

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SOURCE Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, 438 821-6755; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]