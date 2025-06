Mission SEUS-CP au Nouveau-Brunswick - Le Québec consolide ses liens avec des partenaires clés du Sud-Est américain

QUÉBEC, le 10 juin 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, était à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick à l'occasion de la 16e Conférence annuelle de l'Alliance des États du Sud-Est des États-Unis et des provinces canadiennes (SEUS-CP - Southeastern United States and Canadian Provinces). Cette mission visait à renforcer les relations politiques et économiques du Québec avec ses partenaires du Sud-Est américain dans un contexte de changements politiques aux États-Unis.

Lors de sa visite, la ministre a participé à une table ronde accompagnée de huit entreprises québécoises actives dans les secteurs de l'automatisation et de la transformation numérique, afin de faire le point sur le potentiel des marchés interprovincial et international dans une perspective de diversification des marchés.

La ministre a également pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture de cette conférence annuelle afin de souligner l'importance des relations entre les provinces canadiennes et les États du Sud-Est et de faire part de la vision du Québec en matière de commerce, d'innovation et de résilience énergétique.

Citation :

« Cette mission a permis de rappeler la position incontournable du Québec comme acteur économique en Amérique du Nord. Le contexte actuel nous incite à repenser non seulement notre façon de faire du commerce avec les autres provinces canadiennes, mais aussi nos partenariats aux États-Unis et à l'international. Le dialogue avec nos partenaires du Sud-Est américain est essentiel pour assurer notre prospérité mutuelle, au-delà des frontières. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Fondée en 2007 à Montréal, l'Alliance SEUS-CP a pour objectif de défendre les intérêts communs du Canada et des États-Unis en vue de faciliter les investissements bilatéraux et les échanges commerciaux. Il s'agit d'une initiative du gouvernement du Québec et de l'État de Géorgie.





et des États-Unis en vue de faciliter les investissements bilatéraux et les échanges commerciaux. Il s'agit d'une initiative du gouvernement du Québec et de l'État de Géorgie. SEUS-CP regroupe six États américains ( Alabama , Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie, Mississippi et Tennessee ) de même que six provinces canadiennes (Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario , Québec et Terre-Neuve-et- Labrador ).





, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie, et ) de même que six provinces canadiennes (Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, , Québec et Terre-Neuve-et- ). Les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et ces six États américains ont atteint près de 14,5 G$, dont 9,8 G$ en exportations. La valeur des exportations vers ces États représente environ 7,9 % du total international des exportations du Québec.





En 2024, le Québec a d'ailleurs fourni environ 62 % de l'aluminium brut importé par les États américains membres de l'Alliance ainsi que près de 20 % de leurs importations de bois d'œuvre.





Les liens énergétiques entre le Québec et les provinces de l'Atlantique sont stratégiques. En voici deux exemples :



En 2020, Hydro-Québec et Énergie NB ont signé une entente d'achat d'énergie en vertu de laquelle le Québec livrera un total de 47 TWh d'électricité au Nouveau-Brunswick d'ici 2040. En 2024, Terre-Neuve-et- Labrador et le Québec ont signé une entente de principe importante concernant la production hydroélectrique de Churchill Falls.





La valeur des exportations québécoises de biens et services à destination des autres provinces et territoires du Canada était évaluée à plus de 100 G$ en 2023. Cela représente 37 % de la valeur totale des exportations du Québec en biens et services.

Liens connexes :

Pour plus d'information, consultez le site Web de l'événement.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de ses 34 représentations dans 19 pays, suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook X LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Source : Frédérique Verreault, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, 581 997-0273, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]