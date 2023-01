Mission officielle pour renforcer les échanges économiques et le recrutement de travailleurs et étudiants francophones - La ministre Martine Biron en mission sur le continent africain

QUÉBEC, le 21 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, sera en mission en Afrique subsaharienne. Elle commencera par le Sénégal, du 22 au 24 janvier, puis poursuivra en Côte d'Ivoire, du 25 au 27 janvier. Cette première visite de la ministre sur ces territoires démontre l'importance pour le Québec d'approfondir ses relations en Afrique, en particulier dans les sphères politique et économique, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre au Québec. En effet, le recrutement d'étudiants, de diplômées et de travailleurs étrangers francophones est une priorité du gouvernement du Québec dont il sera question lors de cette mission.

Pour faire valoir les intérêts du Québec, la ministre s'entretiendra avec des autorités sénégalaises et ivoiriennes, dont les ministres des Affaires étrangères ainsi que des ministres sectoriels concernés par la Stratégie territoriale pour l'Afrique, dévoilée en décembre 2021.

En vue de renforcer le positionnement des entreprises québécoises, plusieurs activités économiques sont au programme, y compris le lancement du Cercle d'affaires Sénégal-Québec-Canada (SE-BEC-CAN) de même que des rencontres au Port autonome d'Abidjan. Elle rencontrera aussi diverses entreprises québécoises actives en Afrique et désireuses de consolider leur présence sur le continent.

Des représentants des instances internationales pertinentes pour l'action du Québec, telles que les bureaux régionaux pour l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) seront également rencontrés.

La ministre participera par ailleurs à différentes activités sur le terrain. Elle se rendra notamment dans la région de Thiès avec les organismes québécois de coopération internationale (OCI) et les autres acteurs participant au projet Sécurité alimentaire : agriculture adaptée (SAGA).

Citation :

« Je suis très enthousiaste d'effectuer cette première mission en Afrique subsaharienne. Je souhaitais la tenir le plus tôt possible dans mon mandat, compte tenu de l'importance grandissante de l'Afrique et de la volonté de notre gouvernement de renforcer encore davantage sa présence dans ce continent et ses liens avec celui-ci. Le Québec y a établi des relations solides depuis plus de 60 ans dans les domaines de la Francophonie, de l'économie, de l'enseignement, de la culture et de la solidarité internationale. La forte croissance économique et démographique de l'Afrique engendre d'importants besoins pour lesquels le Québec dispose d'une expertise reconnue. Il est important de saisir les occasions d'affaires, en français, pour nos entrepreneurs, tout en contribuant à la création de partenariats mutuellement profitables pour nos sociétés et États respectifs, notamment dans les domaines culturel et numérique. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

La Stratégie territoriale pour l'Afrique intitulée Cap sur la relance : une action concertée et durable sur le continent africain , lancée par le gouvernement du Québec en décembre 2021, repose sur cinq piliers, soit : l'économie, l'éducation et l'enseignement supérieur, la culture, la solidarité internationale et le renforcement des capacités institutionnelles.

, lancée par le gouvernement du Québec en décembre 2021, repose sur cinq piliers, soit : l'économie, l'éducation et l'enseignement supérieur, la culture, la solidarité internationale et le renforcement des capacités institutionnelles. Le Québec dispose d'ententes en matière de mobilité étudiante universitaire avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire.

Des discussions ont lieu avec les autorités sénégalaises et ivoiriennes relativement au recrutement de la main-d'œuvre et de la mobilité internationale.

La Délégation générale du Québec à Dakar a célébré son cinquième anniversaire en 2022. Elle a ouvert ses bureaux à Abidjan en 2017 et à Rabat en 2018.

a célébré son cinquième anniversaire en 2022. Elle a ouvert ses bureaux à en à en 2018. Il est attendu que 85 % des francophones du monde seront africains en 2050, soit 654 millions de personnes ayant le français en partage. Selon l'Observatoire de la Francophonie économique, le partage d'une langue commune augmente le commerce bilatéral de 44 %.

