Mission officielle à Charlottetown - La ministre Martine Biron fera valoir le leadership du Québec auprès de ses homologues en matière de condition féminine

QUÉBEC, le 30 juill. 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, prendra part à la 41e réunion annuelle fédérale-provinciale-territoriale (FPT) des ministres responsables de la condition féminine, laquelle se tiendra à Charlottetown les 1er et 2 août.

Depuis 1982, la réunion annuelle FPT des ministres responsables de la condition féminine a lieu afin de faire le point sur la situation des femmes au Canada, notamment sur les plans économique, social, juridique et politique ainsi qu'en matière de lutte contre la violence et de prévention de celle-ci.

Ce forum offre une plateforme intergouvernementale de partage d'information sur les initiatives en cours et sur les priorités futures. Sont également abordés les pratiques exemplaires et les défis que présente l'amélioration de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce sera l'occasion pour la ministre de faire valoir toute l'expertise et les actions du Québec, particulièrement en matière de violences sexuelles et conjugales. En effet, le Québec est fort, entre autres, de deux stratégies qu'il mène de front, à savoir la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027 et la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027.

Les ministres responsables de la condition féminine qui prennent part à la réunion FPT collaborent pour favoriser l'atteinte de l'égalité de fait entre les femmes et les hommes dans le respect de leurs responsabilités et mandats respectifs.

Citation :

« L'égalité entre les hommes et les femmes est une valeur importante pour le Québec. Nous exerçons un leadership à la fois au Canada et sur la scène internationale. Je profiterai de ce forum pour faire valoir nos nombreuses initiatives qui favorisent l'égalité hommes-femmes, notamment en matière de violences sexuelles et conjugales. Ce sera également l'occasion de proposer des pistes de solution aux défis qui subsistent en matière de condition féminine. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

