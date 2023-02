Mission multilatérale de la ministre Martine Biron à Paris - Le Québec renforce son engagement envers l'UNESCO

QUÉBEC, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, ainsi que le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, sont fiers d'annoncer une contribution gouvernementale de 100 000 $ destinée à soutenir les pays en développement dans la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO, en particulier dans le domaine numérique.

Plus précisément, le Québec versera une contribution inédite de 50 000 $ au programme d'assistance numérique lancé récemment par le Secrétariat de la Convention de 2005 grâce à un soutien apporté par la France. Ce programme vise à outiller les pays en développement face aux défis que pose la transition numérique dans le secteur culturel. Le Québec souhaite que cette contribution puisse bénéficier à un ou des projets de pays francophones Parties à la Convention, avec pour objectif de développer les compétences numériques des artistes et des industries culturelles de ces pays.

À cela s'ajoute une augmentation de la contribution annuelle du Québec au Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC), principal mécanisme de coopération institué par la Convention, qui passe de 30 000 $ à 50 000 $.

Cette annonce survient alors que la ministre Martine Biron est en mission à Paris pour consolider et renforcer les liens avec de grandes organisations internationales.

Citations :

« Le Québec doit faire preuve de leadership dans la Francophonie. Grâce à cette contribution, nous renforçons les capacités de pays de l'espace francophone à développer leur cyberéconomie. Avec la transition vers le numérique qui s'accélère aux quatre coins du monde, les artistes d'ici et d'ailleurs doivent pouvoir faire rayonner leur culture, en français. Et le Québec appuiera toute initiative qui valorisera notre langue sur Internet. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Le soutien financier annoncé aujourd'hui au Programme d'assistance numérique s'inscrit en droite ligne avec l'engagement du Québec envers la mise en œuvre de la Convention dans l'environnement numérique. Il permettra d'appuyer un ou des pays francophones dans la transition numérique et le développement des compétences numériques de leurs artistes et industries culturelles, en plus de rendre la culture francophone encore plus accessible à travers le monde. Alors que la pandémie de COVID-19 a exacerbé les besoins dans le secteur culturel à l'échelle mondiale, le Fonds international pour la diversité culturelle trouve toute sa pertinence, alors qu'il soutient les secteurs culturels et créatifs dans les pays en développement. Nous sommes heureux de contribuer à cet effort de solidarité dans le domaine culturel et d'honorer ainsi notre engagement en vertu de la Convention. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Lancé en septembre 2022, le Programme d'assistance numérique de l'UNESCO pour la mise en œuvre de la Convention à l'ère numérique vise à soutenir, par exemple, l'élaboration de politiques culturelles adaptées au numérique ou le développement des compétences numériques des artistes et des entreprises culturelles.

Pour rappel, en adhérant à la Convention, les Parties ont pris l'engagement politique de soutenir le FIDC pour appuyer notamment les pays en développement dans l'émergence de secteurs culturels dynamiques et pour favoriser une réelle diversité des expressions culturelles.

Aujourd'hui s'ouvre à l'UNESCO la 16 e session du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, l'un des deux organes directeurs de la Convention de 2005. En plus de l'Union européenne, 151 États membres ont ratifié cette convention.

session du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, l'un des deux organes directeurs de la Convention de 2005. En plus de l'Union européenne, 151 États membres ont ratifié cette convention. Depuis l'établissement du FIDC, 129 projets dans 65 pays en développement ont été soutenus, pour une somme totale de plus de 9,4 millions USD . Ces projets couvrent des domaines tels que le développement et la mise en œuvre de politiques culturelles, le renforcement des capacités des entrepreneurs culturels, la création de nouveaux modèles économiques pour les industries culturelles et l'adaptation au numérique.

. Ces projets couvrent des domaines tels que le développement et la mise en œuvre de politiques culturelles, le renforcement des capacités des entrepreneurs culturels, la création de nouveaux modèles économiques pour les industries culturelles et l'adaptation au numérique. Depuis 2008, le FIDC a reçu 11 contributions du gouvernement du Québec, pour un total de 510 000 $.

La culture, l'éducation, l'éthique de l'intelligence artificielle et l'inscription d'Anticosti au Patrimoine mondial comptent parmi les priorités gouvernementales figurant dans Le Québec et l'UNESCO - Une vision, une communauté, des priorités pour 2022-2023.

