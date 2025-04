Mission en Belgique et en France - La ministre Martine Biron développe et consolide les liens avec des partenaires stratégiques européens

QUÉBEC, le 10 avril 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, termine une mission en Belgique et en France, qui s'est déroulée du 7 au 9 avril. Ce déplacement a été réalisé dans l'objectif de réitérer la volonté du Québec de renforcer la diversification des marchés, particulièrement avec l'Europe.

La première étape en Belgique a permis de mieux positionner le Québec dans les chaînes de valeur européennes et de solidifier sa présence sur le territoire et auprès des institutions européennes. Ce fut l'occasion de participer à une rencontre au Parlement européen afin de discuter de l'Accord économique et commercial global (AECG) avec des eurodéputés, notamment le président de la Délégation pour les relations avec le Canada (D-CA) du Parlement européen. La ministre Biron a également rencontré le président de la Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM), Filip Reinhag, ainsi que la nouvelle présidente du Comité européen des régions et des représentants du Service européen pour l'Action extérieure et de la Direction générale du commerce et de la sécurité économique de la Commission européenne, Kata Tüttő.

Au cours de son déplacement, la ministre a aussi pu s'entretenir avec le ministre-président de la Flandre, Mathias Diependaele, le ministre-président de la Wallonie, Adrien Dolimont, et le ministre de l'Économie, de l'Emploi, de la Formation et de l'Industrie de la Wallonie, Pierre-Yves Jeholet.

À Paris, Martine Biron a célébré le 60e anniversaire de la première entente internationale signée entre le Québec et la France lors d'une réception diplomatique à la Délégation générale du Québec à Paris, en présence de nombreux dignitaires. Son discours a rappelé les sources de la relation d'amitié entre la France et le Québec, soit notre histoire commune ainsi que les valeurs et la langue française que nous partageons. En marge de cet événement, la ministre s'est entretenue avec son homologue, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Ce fut également l'occasion pour elle de représenter le gouvernement du Québec à l'Institut de France lors de la séance d'installation officielle du groupe de travail franco-québécois sur la découvrabilité des contenus scientifiques en français, une initiative découlant de la 21e Rencontre alternée des premiers ministres québécois et français.

« Le Québec jouit d'une relation de longue date avec la Belgique, la France et l'Europe dans son ensemble. Avec la nouvelle réalité géopolitique mondiale, il est plus important que jamais de diversifier et de consolider nos échanges économiques, institutionnels et politiques avec nos partenaires outre-Atlantique. Les prochaines années seront cruciales pour les relations internationales du Québec. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

La Délégation générale du Québec à Bruxelles a été établie en 1972. En plus d'être responsable du Benelux, la déléguée générale, Geneviève Brisson, est responsable des relations du Québec avec les institutions européennes.

La Délégation générale du Québec à Paris a été inaugurée en 1961. Elle représente le Québec sur l'ensemble du territoire français et de la Principauté de Monaco. Le délégué général, Henri-Paul Rousseau , est également représentant personnel du premier ministre pour la Francophonie.

a été inaugurée en 1961. Elle représente le Québec sur l'ensemble du territoire français et de la Principauté de Monaco. Le délégué général, , est également représentant personnel du premier ministre pour la Francophonie. Cette mission vise à renforcer les liens politiques, économiques, institutionnels, scientifiques et culturels avec les institutions européennes et les États membres de l'Union européenne. En 2024, la valeur des exportations de marchandises du Québec vers l' Europe a atteint 14,2 G$, soit un sommet historique. Les exportations à destination de l' Europe ont augmenté de 13,1 % par rapport à 2023, une croissance beaucoup plus forte que celle de l'ensemble des exportations vers l'international (+4,6 %).

a atteint 14,2 G$, soit un sommet historique. Les exportations à destination de l' ont augmenté de 13,1 % par rapport à 2023, une croissance beaucoup plus forte que celle de l'ensemble des exportations vers l'international (+4,6 %). En 2024, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et l' Europe ont totalisé près de 47,2 G$, soit 18,9 % du commerce total du Québec, en hausse de 5,2 % par rapport à 2023. Il s'agit également d'une croissance plus forte que celle de l'ensemble des échanges commerciaux avec l'international (+3,0 %).

