Mission en Afrique subsaharienne - La ministre Martine Biron solidifie les relations avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire

QUÉBEC, le 27 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, revient d'une mission qui aura permis de renforcer les relations politiques, culturelles et économiques du Québec avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire, pays prioritaires de son action en Afrique subsaharienne.

Cette mission aura mené à la signature de trois ententes dans des secteurs de coopération prioritaires pour le Québec.

La mission de la ministre a aussi été une occasion de tisser des liens entre des entrepreneurs et organismes québécois, sénégalais et ivoiriens lors de différentes rencontres et activités auxquelles prenaient également part des représentants d'Investissement Québec international (IQI), de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

La ministre a profité de son passage dans ces deux pays pour rencontrer les ambassadeurs du Canada afin de discuter des perspectives de collaboration pour l'accompagnement des entreprises québécoises ainsi que des enjeux liés à la délivrance de visas canadiens pour les étudiants et partenaires africains.

Volet Sénégal (du 22 au 25 janvier)

La ministre a pu s'entretenir avec le président de la République du Sénégal, Macky Sall. Cette deuxième rencontre en trois mois avec le président démontre que le Québec et le Sénégal ont plus que jamais des liens solides et empreints d'une grande collaboration. La ministre s'est ensuite rendue sur l'île de Gorée, un lieu patrimonial mondial de l'UNESCO dédié à la mémoire de l'esclavage en Afrique, où elle a signé le livre d'honneur.

La ministre Martine Biron s'est aussi entretenue avec la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall, avec qui elle a conclu une entente en matière de coopération multisectorielle. Puis, elle a profité de son passage pour positionner l'offre éducative québécoise et les perspectives d'emploi au Québec auprès du ministre de la Jeunesse, de l'Entreprenariat et de l'Emploi de la République du Sénégal, Pape Malick Ndour. Elle s'est ensuite rendue au Dakar Jet Center en compagnie de la délégation économique afin d'échanger sur l'expertise québécoise en matière d'aéronautique et d'aérospatiale.

La ministre a également visité la région de Thiès où elle a participé à une activité publique avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et des organismes québécois de coopération internationale (OCI) engagés dans le projet Sécurité alimentaire : agriculture adaptée (SAGA).

Volet Côte d'Ivoire (26 et 27 janvier)

La ministre Martine Biron a été reçue par la ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora de la République de Côte d'Ivoire, Kandia Camara. Elle a fait le point sur le renforcement des liens bilatéraux Québec-Côte d'Ivoire et sur les projets de coopération en cours. Ce fut l'occasion pour elle de faire valoir l'expertise québécoise auprès du gouvernement ivoirien.

La ministre a également rencontré le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République de Côte d'Ivoire, Adama Diawara, avec qui elle a notamment signé une entente en matière de mobilité étudiante universitaire. Puis, elle a rencontré le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et porte-parole adjoint du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Mamadou Touré, pour conclure cette fois-ci une déclaration d'intention concernant la mobilité internationale.

De plus, une rencontre s'est tenue avec des organismes de coopération internationale québécois actifs en Côte d'Ivoire. Leur action sur le territoire ivoirien représente un pan important de l'action internationale du Québec et contribue favorablement à son rayonnement. Un entretien a ensuite eu lieu avec le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage de la République de Côte d'Ivoire, Koffi N'Guessan. Les échanges ont porté sur l'actuelle réforme de l'enseignement technique en Côte d'Ivoire et sur le modèle québécois. La mission s'est terminée par une visite du Port autonome d'Abidjan. Celle-ci a permis d'établir un contact stratégique avec la direction et d'en apprendre davantage sur les installations, les activités et les projets de développement de cette importante infrastructure économique.

Citation :

« Le succès de cette première mission en Afrique subsaharienne démontre toute l'importance de continuer à y approfondir nos relations politiques et économiques, mais aussi en matière de Francophonie, d'éducation et d'enseignement supérieur, de culture et de solidarité internationale. L'action du Québec et le maintien de ses relations privilégiées avec des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont essentiels pour nos entreprises et nos organismes qui y créent des partenariats fructueux. L'Afrique regroupe de nombreux étudiants et étudiantes et de travailleurs et travailleuses souhaitant s'établir au Québec. Je tiens à souligner le travail soutenu de nos représentations, qui contribuent à la prospérité et à la notoriété du Québec. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

La ministre a notamment participé au lancement du Cercle d'affaires Sénégal-Québec- Canada , une initiative visant à dynamiser les échanges économiques en favorisant le partage d'informations stratégiques, d'expériences et d'expertises, en plus de créer des liens d'affaires privilégiés entre les entreprises sénégalaises et leurs vis-à-vis québécoises et canadiennes.

, une initiative visant à dynamiser les échanges économiques en favorisant le partage d'informations stratégiques, d'expériences et d'expertises, en plus de créer des liens d'affaires privilégiés entre les entreprises sénégalaises et leurs vis-à-vis québécoises et canadiennes. Le PIB du Sénégal et de la Côte d'Ivoire s'est élevé respectivement à 5 % et à 6 % en 2022 et les prévisions pour 2023 sont de 9,2 % et de 6,7 %, ce qui démontre l'essor économique de ces deux pays et leur grand potentiel.

les prévisions pour 2023 sont de 9,2 % et de 6,7 %, ce qui démontre l'essor économique de ces deux pays et leur grand potentiel. Dotée d'une enveloppe de 6,6 M$ du gouvernement du Québec, la deuxième phase du projet SAGA vise à outiller des communautés ivoiriennes, sénégalaises et haïtiennes pour qu'elles puissent mieux s'adapter et faire face aux changements climatiques et à l'insécurité alimentaire.

