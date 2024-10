Mission économique Québec-Maroc : la CGEM et le CPQ font front commun pour augmenter les investissements et les échanges commerciaux

MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) clôturent une mission économique historique qui a réuni les représentants d'entreprises marocaines et québécoises du 20 au 27 octobre 2024. Cette mission a mis en lumière des opportunités d'affaires et de coopération dans des secteurs tels que la technologie, l'aérospatiale, l'innovation, l'agroalimentaire et la logistique avec pour fil conducteur la francophonie économique.

En partenariat, la CGEM et le CPQ, notamment à travers le Conseil d'Affaires Maroc-Canada, travaillent à renforcer les relations économiques entre le Québec et le Maroc, portées par une vision partagée de l'avenir et une volonté commune de créer des passerelles durables entre leurs entreprises. Les deux organisations économiques sont d'avis qu'il faut travailler à mettre en place tous les outils pour favoriser un resserrement des liens économiques entre le Québec, le Canada et le Maroc.

Des échanges enrichissants et des partenariats prometteurs

La mission s'est déroulée à Montréal, Québec, Sherbrooke, Repentigny et L'Assomption, offrant aux entreprises marocaines une vision approfondie du potentiel québécois. Les membres de la délégation ont eu l'occasion de participer à des rencontres stratégiques avec des entreprises phares du Québec, notamment Bombardier, BCF, le Port de Québec et OPTEL ainsi qu'avec des institutions de renom telles qu'Investissement Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Québec International, Montréal International et l'Université McGill. La délégation a également eu l'occasion de visiter certaines zones d'innovation comme la Zone d'innovation quantique et la Zone Agtech ainsi que la super grappe du Canada en intelligence artificielle Scale AI. Ces échanges ont permis d'explorer des pistes de collaboration et de partenariats d'affaires sur des enjeux de premier plan comme la transformation numérique, le développement durable et l'innovation.

Des perspectives prometteuses et une deuxième mission en 2025

Le CPQ et la CGEM réitèrent leur engagement envers la francophonie en tant que moteur de développement économique et social. En créant des synergies et des opportunités d'investissement pour leurs membres respectifs, ces deux organisations ouvrent la voie à de nouvelles coopérations porteuses pour l'avenir des économies québécoise et marocaine.

En 2025, la CGEM et le CPQ organiseront une deuxième mission économique qui se déroulement cette fois-ci au Maroc. Le CPQ mobilisera une forte délégation d'entrepreneurs québécois et canadiens pour y participer.

Citations

« À travers cette mission, nous avons pu faire découvrir le savoir-faire et l'expertise québécois à nos amis du Maroc, en démontrant la capacité d'innovation et de collaboration de nos entreprises dans des secteurs variés. Je suis convaincu que cette première visite de la CGEM au Québec marquera le début de retombées économiques significatives, tant pour le Québec que pour le Maroc. Les entrepreneurs québécois trouvent dans le Maroc un accès privilégié au continent africain, faisant de ce pays un partenaire incontournable pour toute entreprise en expansion internationale. »

Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ

« Nous clôturons cette mission économique au Canada encore plus convaincus de la grande complémentarité entre les économies marocaine et canadienne, notamment québécoise. Les opportunités de collaboration entre nos entreprises sont très importantes dans des secteurs comme l'innovation, l'agroalimentaire, l'aéronautique, les EnR ou encore les services à forte valeur ajoutée. Dans ce cadre, nous avons pris connaissance des outils d'incitation à l'investissement et d'accompagnement que le Québec offre aux entreprises internationales désirant adresser le marché nord-américain. Par ailleurs, nous avons présenté aux chefs d'entreprises québécoises les avantages compétitifs du Maroc en tant que terre d'investissement et les avancées réalisées par le Royaume ces 25 dernières années sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L'Assiste, qui font du Maroc une plateforme vers l'Europe et un hub vers l'Afrique que les entreprises canadiennes peuvent exploiter. Enfin, nous avons été impressionnés par le rôle actif et engagé de la communauté marocaine résidant au Canada qui peut être un vrai levier de rapprochement économique entre nos deux pays. »

M. Chakib Alj, président de la CGEM

« Je suis fier de voir le leadership du CPQ en francophonie économique prendre tout son sens à travers cette mission. En tant qu'entrepreneur, je suis particulièrement conscient de l'importance stratégique de la francophonie pour ouvrir de nouvelles opportunités d'affaires et pour renforcer nos liens économiques. Cette mission avec la CGEM démontre combien notre leadership en francophonie économique peut faciliter l'expansion de nos entreprises dans des marchés clés comme le Maroc. »

Denis Deschamps, président du conseil d'administration du CPQ

« Je suis convaincu que notre mission au Québec a été un succès retentissant et qu'elle marque le début d'un nouveau chapitre dans les relations entre le Maroc et le Canada. Grâce au programme dynamique mis en place par le patronat du Québec, notre délégation a eu l'opportunité de participer à des rencontres enrichissantes, favorisant des échanges d'idées fructueux avec nos homologues. Nos visites de sites stratégiques ont également renforcé nos liens commerciaux et ouvert de nouvelles perspectives de collaboration mutuellement bénéfiques. Cette initiative illustre l'engagement du Maroc à promouvoir le dialogue économique et à explorer de nouvelles avenues de coopération avec des pays partageant des valeurs communes. Nous croyons fermement que le Québec représente une porte d'entrée vers l'Amérique du Nord, tout comme le Maroc est un point d'accès privilégié vers le marché africain. Nous sommes impatients de concrétiser ensemble de beaux projets. »

M. Rafik Lahlou, Président du Conseil d'Affaires Maroc-Canada

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

