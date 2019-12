Mission économique du premier ministre en Californie - Le Québec et la Californie en action pour l'environnement et l'économie verte

SACRAMENTO, CA, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, François Legault, a mis l'environnement, le développement d'une économie plus verte et de possibles partenariats dans l'industrie des transports à l'agenda de sa rencontre avec le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom.

La Californie et le Québec sont deux alliés et deux références dans la lutte contre les changements climatiques en Amérique du Nord. MM. Legault et Newsom ont partagé leur volonté d'en faire plus en matière d'environnement. Ce faisant, le premier ministre réitère son adhésion à la bourse du carbone et souhaite voir d'autres États y adhérer.

Le premier ministre a profité de sa visite chez le gouverneur pour annoncer sa participation à la prochaine grande conférence internationale sur le climat, la COP26, l'année prochaine à Glasgow, en Écosse.

Une mission économique productive et axée sur la création d'emplois payants

Le premier ministre conclut, aujourd'hui, une mission en Californie qui promet de susciter de nombreux investissements. Cette mission lui aura permis de rencontrer plusieurs dirigeants d'entreprises du milieu culturel à Hollywood, notamment Disney, Sony Pictures, NBC Universal et Centropolis, et des dirigeants de plateformes de diffusion en continu comme Netflix. M. Legault a souligné que son objectif, lors de ces rencontres, était de positionner le Québec stratégiquement pour obtenir des tournages importants de façon plus récurrente.

Dans la Silicon Valley et à San Francisco, le premier ministre a rencontré des entreprises du domaine technologique, comme Google et Sonder, en plus des dirigeants de l'Université de Stanford, qui a été une source d'inspiration pour le Projet Saint-Laurent.

Tout au long de sa mission, le premier ministre a rencontré des Québécois qui brillent en Californie et qui nous rendent fiers : Luc Robitaille, aujourd'hui président des Kings de Los Angeles, Sébastien Moreau, président de Rodeo Drive FX, Jean-Marc Vallée, grand réalisateur, des artistes québécois derrière le spectacle Amaluna, du Cirque du Soleil, et Patrick Pichette, ex-directeur des finances de Google et l'un des dirigeants d'Innovia.

« Je suis très satisfait des rencontres que j'ai eues en Californie cette semaine. Je suis confiant que ça va déboucher sur des investissements importants pour le Québec, que ce soit dans le domaine du cinéma et de la télévision ou encore dans les hautes technologies. Je suis très heureux d'avoir pu rencontrer bon nombre de Québécois qui ont un grand succès en Californie et qui nous rendent tellement fiers d'être Québécois. »

François Legault, premier ministre du Québec

