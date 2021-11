Mission économique de la ministre Caroline Proulx en France - La France et le Québec collaboreront pour favoriser la relance des activités touristiques

PARIS, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la relance des activités touristiques se confirme, le Québec et la France unissent leurs forces afin de favoriser une transition vers un tourisme plus responsable et durable. C'est ce qu'ont annoncé la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, ainsi que le secrétaire d'État chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie, M. Jean-Baptiste Lemoyne, à la suite d'un entretien mené à l'occasion de la mission économique de la ministre en France.

Le secrétaire d'État et la ministre souhaitent coopérer pour aborder des enjeux communs tels que la mobilité douce, l'innovation touristique face aux changements climatiques et la certification en tourisme durable. Ils ont travaillé à la préparation de la prochaine Rencontre alternée des premiers ministres et aux annonces qui seront réalisées à cette occasion.

Citations :

« Je suis très heureuse de la relation que nous entretenons avec la France, notre principal marché outre-mer. Elle nous permettra d'enrichir nos actions respectives pour favoriser un tourisme encore plus innovant, responsable et durable. De part et d'autre, nous avons beaucoup à partager, et je suis convaincue que l'union de nos forces contribuera à bonifier l'expérience des touristes. Une relance forte de l'industrie touristique est au cœur des priorités de nos gouvernements; nous ne ménagerons pas les efforts pour qu'elle soit bénéfique à nos communautés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je me réjouis du renforcement de la coopération entre la France et le Québec, deux territoires aux liens uniques qui, historiquement, connaissent des échanges de flux touristiques remarquables. Le tourisme durable constitue un axe structurant de la relance pour nos deux territoires, l'enjeu étant d'accompagner au mieux l'industrie dans cette transition et de répondre aux nouvelles attentes des touristes. »

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec a lancé un plan de relance audacieux de l'industrie touristique ainsi qu'un plan d'action pour développer un tourisme responsable et durable.

Le tourisme est une industrie porteuse pour le Québec. Il est responsable d'environ 2,5 % de l'activité économique québécoise, de plus de 9 % de l'ensemble des emplois et de 12,2 % de toutes les entreprises.

Sur le plan international, le marché français est le troisième en importance, après l' Ontario et les États-Unis, pour le Québec.

et les États-Unis, pour le Québec. La France tient son rang de première destination touristique mondiale. Le tourisme est l'un des moteurs de l'économie française. Il représente 8 % de la richesse nationale et génère 180 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année.

tient son rang de première destination touristique mondiale. Le tourisme est l'un des moteurs de l'économie française. Il représente 8 % de la richesse nationale et génère 180 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement français s'est fortement engagé aux côtés des acteurs du tourisme et a mobilisé plus de 38 milliards d'euros en aides d'urgence et en appui à la relance du secteur.

La France porte une stratégie ambitieuse de transformation et de reconquête du tourisme. Celle-ci a été formalisée dans le plan Destination France 2030, que le président de la République a appelé de ses vœux en juin 2021 et qui a été présenté par le premier ministre le 20 novembre 2021 à Amboise, en présence du secrétaire d'État. Ce plan mobilisera 2 milliards d'euros de fonds publics pour la période 2022-2024.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 820-0095, Courriel : [email protected]; Nathalie Fortis, Conseillère - Communication et presse, Cabinet du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Tél. : 01 43 17 71 24, Courriel : [email protected]

Liens connexes

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme