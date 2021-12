Mission économique à Toronto - La ministre du Tourisme se rend à Toronto pour inviter les Ontariens à découvrir l'hiver québécois

QUÉBEC, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme du Québec, Mme Caroline Proulx, s'est rendue à Toronto les 2 et 3 décembre à la tête d'une délégation composée d'une vingtaine de représentants de partenaires de l'industrie touristique. Cette mission avait notamment pour objectifs de promouvoir la destination touristique québécoise auprès des Ontariens et de les inciter à visiter les régions du Québec cet hiver. Rappelons que l'Ontario est le principal marché hors Québec de l'industrie touristique québécoise, avec 4,3 millions de visiteurs par an.

Cette mission ministérielle a permis aux membres de la délégation de rencontrer plusieurs intervenants du tourisme, dont de nombreux voyagistes et influenceurs ainsi que des représentants des médias.

Pour l'occasion, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec a tenu une journée d'activités à leur intention afin qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir l'offre exceptionnelle et unique du Québec : ses activités hivernales, comme la motoneige et les sports de glisse; ses festivals et événements, qui ne cessent de se développer; et toute la variété de son offre d'attraits et d'hébergement, dont le nouveau Club Med Québec-Charlevoix.

Notons que le déplacement de l'ensemble des participants à la mission a été certifié carboneutre.

« Cette mission à Toronto nous a donné l'occasion de renouer avec nos fidèles visiteurs ontariens et de les inviter à revenir au Québec dès cet hiver. C'est toujours un plaisir de m'entretenir avec nos voisins de l'Ontario, premier marché hors Québec de notre destination, comme avec tous les Canadiens, et de leur présenter les nombreux attraits et activités qui s'offrent à eux ici, chez nous. Je suis fière de cette deuxième mission en autant de semaines, qui confirme notre leadership et notre ferme intention de poursuivre nos efforts pour relancer avec vigueur le tourisme dans toutes les régions du Québec. À l'industrie québécoise : nous continuerons d'être présents pour vous accompagner jusqu'au retour à la croissance. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Nous sommes ravis d'avoir contribué à la réalisation de cet événement auprès de nos contacts d'affaires et médias à Toronto. En s'unissant sous la marque Bonjour Québec, le groupe de partenaires présent forge la notoriété et la force de la destination, ce qui est essentiel dans un environnement de relance hautement concurrentiel. La position du Québec à titre de destination en phase avec le tourisme durable et responsable est un avantage indéniable pour l'avenir. L'équipe revient de Toronto emballée par la réceptivité et l'enthousiasme des Ontariens à venir découvrir ou redécouvrir les expériences distinctives sécuritaires et durables offertes dans toutes les régions du Québec. »

Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec



En plus de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, une vingtaine de représentants de partenaires de l'industrie ont pris part à cette mission, soit Autocar excellence, le Carnaval de Québec, Croisières AML, Destination Québec cité, l'hôtel Château madelinot, Québec maritime, Québec authentique, Québec du Sud, Station Mont-Tremblant, la Sépaq, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Tourisme autochtone Québec, Tourisme Charlevoix, Tourisme Eeyou Istchee Baie-James, Tourisme Laurentides, Tourisme Laval, Tourisme Montréal, Tourisme Outaouais, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean et Viel marketing - bienvenue Québec.

Les objectifs de la mission consistaient :

à promouvoir la destination touristique québécoise avec, pour le volet commercial, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, des associations touristiques et des partenaires de l'industrie;



à encourager les Ontariens à visiter le Québec cet hiver, de façon agréable et sécuritaire;



à faire connaître la volonté du gouvernement que le tourisme prenne le virage responsable et durable.

En 2019, le Québec a accueilli 4,3 millions de touristes ontariens ayant généré des dépenses s'élevant à 1,3 milliard de dollars.

Au Québec, le tourisme est le troisième produit d'exportation, après les aéronefs et l'aluminium, et constitue un secteur de premier plan, dont les recettes ont augmenté de 4,5 % en 2019. À lui seul, il génère plus de 9 % des emplois du Québec.

L' Ontario est le premier marché en importance pour le Québec et la plus importante source de visiteurs et de recettes touristiques. Il représente près de 12 % des dépenses des touristes de toutes provenances. De plus, c'est un marché sans effet de frontière.

est le premier marché en importance pour le Québec et la plus importante source de visiteurs et de recettes touristiques. Il représente près de 12 % des dépenses des touristes de toutes provenances. De plus, c'est un marché sans effet de frontière. Les touristes ontariens représentent une clientèle fidèle au Québec. Leur nombre connaît une nette progression depuis plusieurs années.

