Mission du Québec à Davos 2023 - Le ministre Pierre Fitzgibbon très satisfait de sa participation au Forum économique mondial

QUÉBEC, le 27 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, se dit très satisfait de l'issue des rencontres et des événements auxquels il a pris part cette année lors du Forum économique mondial.

Parmi les moments forts de sa mission à Davos, soulignons sa participation au panel de la Global Battery Alliance visant à présenter le passeport Batteries, une plateforme numérique qui rassemble les données des parties prenantes du cycle de vie des batteries. L'objectif : mettre en place une chaîne de valeur durable pour les véhicules électriques. M. Fitzgibbon en a profité pour promouvoir les mérites de l'électrification des transports et de la filière québécoise de la batterie auprès des intervenants internationaux.

Par ailleurs, le ministre a pris part à plusieurs conférences et événements portant entre autres sur la transition énergétique, le contexte économique mondial et la géopolitique. Il a de plus rencontré de hauts dirigeants d'entreprises importantes, dont Groupe Aecon, Air Liquide, Amazon Web Services, ArcelorMittal, AstraZeneca, Capgemini, Ericsson, Glencore, Google, HPE, H2 Green Steel, H55, IQM Quantum Computers, Microsoft, Mitsubishi Heavy Industries, Moderna, Rio Tinto, Philips, SandboxAQ, Siemens, SNC-Lavalin, TotalEnergies, Vale, Vestas, Volvo, Watchout Corp et Yara.

« Le Forum économique mondial de Davos est un moment privilégié pour développer et entretenir des partenariats d'affaires, discuter de projets d'investissement et prendre le pouls mondial de l'économie. Le Québec est très attrayant, et nous devons miser sur ces rencontres internationales pour promouvoir nos secteurs stratégiques et faire avancer les projets de décarbonation. »

Le Forum économique mondial (site Web en anglais) est une organisation internationale indépendante qui s'emploie à instaurer et à promouvoir le dialogue entre les décideurs économiques et politiques du monde entier, mais également entre les représentants de la société civile, les intellectuels et les journalistes. Le Québec y est représenté depuis 1989.

La Global Battery Alliance est née d'une collaboration public-privé regroupant plus de 110 organisations issues des milieux institutionnels et des secteurs de l'automobile, des batteries, des mines, des produits chimiques et de l'énergie.

