Mission du ministre Simon Jolin-Barrette à Paris

QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, se rendra à Paris du 22 au 25 juin 2022.

Le 23 juin prochain, le ministre prononcera une allocution sur la langue française et son nouveau statut juridique au Québec devant l'Académie française, haut lieu de la langue en France. En plus de répondre à cette invitation historique pour le Québec, le ministre profitera de sa visite pour réaliser des rencontres bilatérales avec des représentants politiques de haut niveau du gouvernement français. Cette mission sera l'occasion pour les dirigeants de renforcer la coopération entre les deux nations et de favoriser les échanges sur les meilleures pratiques.

Lors de cette première mission à l'étranger à titre de ministre de la Justice et ministre de la Langue française, M. Jolin-Barrette s'entretiendra avec le garde des Sceaux et ministre de la Justice, M. Éric Dupond-Moretti, afin de collaborer davantage sur les sujets prioritaires en matière de justice en France et au Québec, notamment la violence sexuelle et la violence conjugale.

Il discutera aussi avec la ministre de la Culture, également responsable de la Langue française, Mme Rima Abdul-Malak. Cette rencontre permettra d'aborder les priorités communes quant à l'importance de la promotion et de la valorisation de la langue française. À ce sujet, le ministre profitera de sa présence en France pour rencontrer la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo.

Le ministre Jolin-Barrette rencontrera aussi le président du tribunal judiciaire de Paris, M. Stéphane Noël, avec qui il pourra discuter de transformation et d'accès à la justice. Il sera aussi reçu au Conseil constitutionnel de France par M. Alain Juppé. Un entretien aura également lieu avec le groupe interparlementaire d'amitié France-Québec du Sénat.

Enfin, le ministre participera à la 12e Cérémonie de levée des couleurs du Québec et à la réception diplomatique de la Fête nationale, qui regroupe tous les partenaires et les collaborateurs stratégiques du Québec.

Citation

« La France est un partenaire politique hautement stratégique pour l'action internationale du Québec. Cette mission permettra de réaffirmer le rôle majeur du Québec en matière de promotion et de valorisation de la langue française et de présenter les grandes lignes de notre réforme de la Charte de la langue française. Il s'agira aussi d'amorcer un nouveau chapitre de nos relations en matière de Justice concernant des sujets tels que les violences sexuelles et conjugales. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre de la Langue française

Liens connexes

Ministère de la Langue française :

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres/langue-francaise

Délégation générale du Québec à Paris :

http://www.international.gouv.qc.ca/fr/paris

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Source : Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice, procureur général et ministre de la Langue française, 450 209-1777; Renseignements : Isabelle Boily, Relations avec les médias, Ministère de la Justice et ministère de la Langue française, [email protected]