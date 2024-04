Mission du ministre de la Culture et des Communications à Paris : des avancées importantes pour la découvrabilité culturelle francophone

QUÉBEC, le 16 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, s'est rendu à Paris du 9 au 14 avril pour une mission officielle qui a permis de consolider les relations culturelles entre le Québec et la France. Cette initiative, marquée par un fort rayonnement de la culture québécoise en sol français, a également permis de grandes avancées dans le dossier de la découvrabilité des contenus culturels francophones.

Renforcer la collaboration France Québec dans les secteurs de la culture et de la jeunesse

Le ministre du Québec et la ministre de la Culture de France, Mme Rachida Dati, ont convenu lors de cette mission d'unir leur force afin de promouvoir les contenus culturels en français dans l'univers numérique. Les deux élus coprésideront un groupe de travail portant sur la diversité linguistique des contenus culturels. Le mandat de ce groupe de travail sera notamment de mobiliser les membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en vue d'assurer la promotion et la protection de la diversité linguistique des contenus culturels. Un rapport final sera déposé dès janvier 2025. Le ministre s'est également entretenu avec plusieurs membres de l'UNESCO, dont M. Ernesto Ottone, sous-directeur général pour la Culture; M. Tawfik Jelassi, sous-directeur général pour la Communication et l'Information; des ambassadeurs du groupe francophone de l'UNESCO; ainsi qu'avec Mme Caroline St-Hilaire, administratrice de l'OIF. Au cœur de ces rencontres : la priorité à accorder à la protection des souverainetés culturelles des États et des gouvernements face aux acteurs numériques et plusieurs échanges sur les bonnes pratiques pour la sauvegarde et la promotion des cultures locales et nationales.

Des rencontres en lien avec la jeunesse ont aussi été au programme, dont un entretien avec la ministre déléguée auprès du premier ministre, chargée de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles, Mme Sarah El-Haïry, suivi d'une activité organisée avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse.

Rayonnement du talent québécois en France

Au cours de sa mission, M. Lacombe a pu constater à quel point les talents québécois rayonnent de l'autre côté de l'Atlantique. Il a représenté le gouvernement du Québec lors de la soirée d'inauguration du Festival du Livre de Paris le jeudi 11 avril. Cet événement incontournable en matière d'édition et du livre en France, présenté du 12 au 14 avril, mettait cette année le Québec à l'honneur de son programme. Le ministre a visité le Festival lors de la première journée d'ouverture au public, le 12 avril, en présence du président de la République française, M. Emmanuel Macron, et de la ministre de la Culture de France. Il a remis, lors de cette journée, le prix littéraire France-Québec à l'auteur québécois Alain Beaulieu pour son roman Le refuge, publié au Québec par les Éditions Druide et en France, par les Éditions Liana Levi. Le prix est décerné par la Fédération France-Québec/Francophonie pour souligner l'excellence d'un roman québécois et son rayonnement en France.

M. Lacombe a également assisté à la première parisienne du spectacle Pub Royal de la compagnie Les 7 Doigts au Grand Rex. La comédie musicale reprenant les chansons des Cowboys Fringants est présentée pour la première fois à l'international. Le ministre a également inauguré, aux côtés de nombreux dignitaires et partenaires, l'exposition Un cœur nomade en hommage à l'œuvre de l'auteur et académicien Dany Laferrière. Il a visité le Cube Garges, un pôle d'innovation culturelle interdisciplinaire et numérique où des artistes du Québec sont régulièrement au programme, ainsi que la Cité internationale de la langue française, haut lieu culturel entièrement consacré à la langue française et aux cultures francophones, situé au château de Villers-Cotterêts.

« La France et le Québec ont une longue histoire de collaboration dans le domaine de la culture et je suis ravi de constater que cette relation privilégiée se bonifie et se poursuit par des projets communs. Je pense notamment à nos travaux réalisés ensemble sur la découvrabilité des contenus culturels francophones et la diversité des expressions culturelles à l'ère du numérique, dont un nouveau chapitre débutera avec la création de ce groupe de travail. Le statut d'invité d'honneur du Québec au Festival du Livre de Paris est aussi l'occasion de redire que les liens qui nous unissent à la France comptent énormément à nos yeux et démontre à quel point la culture québécoise rayonne à l'international. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

