Mission de la ministre Martine Biron à Londres - Un nouvel élan pour la collaboration entre le Québec et le Royaume-Uni

QUÉBEC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, conclut une mission de deux jours à Londres, au Royaume-Uni. Ce fut l'occasion pour la ministre de réaffirmer la volonté du gouvernement québécois de tisser des liens avec les milieux politique et économique de cet important partenaire, en plus de renforcer les collaborations existantes.

Dans le cadre de cette mission, la ministre a pris part à des entretiens stratégiques avec des acteurs politiques influents. Elle a notamment été reçue au Parlement de Westminster par l'Association parlementaire du Commonwealth au Royaume-Uni et a pu échanger avec des élues du Parlement sur la place des femmes en politique.

Elle a également eu l'occasion de discuter des priorités du Québec avec le haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, Ralph Goodale.

De passage aux bureaux du gouvernement de l'Écosse à Londres, la ministre s'est entretenue avec la secrétaire de cabinet par intérim pour le Net Zéro et l'Énergie de l'Écosse, Gillian Martin. Cet entretien a permis de réitérer l'intérêt du Québec d'approfondir ses relations avec l'Écosse et d'établir des liens stratégiques en matière d'énergie verte et de lutte contre les changements climatiques.

Par ailleurs, la ministre a rencontré le président-directeur général de Kaleidoscope Trust, une organisation caritative internationale qui se consacre aux droits et à la sécurité des personnes LGBTQ. La discussion a permis d'explorer des possibilités de partenariats en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie. La ministre a également eu l'occasion d'échanger sur les principaux enjeux auxquels font face les femmes dans leur pleine participation à la vie politique et économique avec des femmes influentes de divers milieux, dont Claire Waxman, commissaire aux victimes de Londres.

Elle s'est également entretenue avec des représentants de l'entreprise québécoise Genetec, qui est bien implantée au Royaume-Uni. Elle y a discuté notamment de l'innovation technologique québécoise en matière de sécurité.

Une rencontre avec le président de la Commission nationale du Royaume-Uni à l'UNESCO, James Bridge, a aussi eu lieu. Elle a permis à la ministre de promouvoir l'expertise et l'innovation québécoises dans la mise en valeur et la préservation des sites patrimoniaux.

Cette mission s'est clôturée par la relance du Groupe des ambassadeurs francophones de Londres, soit un regroupement réactivé grâce au leadership de la Délégation générale du Québec à Londres. La ministre a profité de cette tribune pour réitérer l'importance de la coopération multilatérale et de la solidarité entre partenaires francophones dans un contexte géopolitique en constante évolution.

« Le Royaume-Uni est un partenaire de grande valeur pour le Québec. Depuis plus de 60 ans, la Délégation générale du Québec à Londres représente la porte d'entrée pour y entretenir nos relations économiques, politiques, culturelles et diplomatiques. Cette mission est une occasion de forger de nouvelles alliances stratégiques pour le Québec et d'insuffler une énergie nouvelle dans ce partenariat privilégié. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et ministre responsable de la Condition féminine

Rappelons que le ministre délégué à l'Économie, Christopher Skeete , a réalisé une mission économique dans le cadre du Salon international de l'aéronautique de Farnborough, du 22 au 26 juillet 2024, au Royaume-Uni. La délégation québécoise a réuni plus de 80 participants, dont plus de 40 entreprises et organisations. M. Skeete a profité de cette occasion pour démontrer l'étendue de l'expertise québécoise dans le secteur de l'aérospatiale.

, a réalisé une mission économique dans le cadre du Salon international de l'aéronautique de Farnborough, du 22 au 26 juillet 2024, au Royaume-Uni. La délégation québécoise a réuni plus de 80 participants, dont plus de 40 entreprises et organisations. M. Skeete a profité de cette occasion pour démontrer l'étendue de l'expertise québécoise dans le secteur de l'aérospatiale. De plus, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette , avait réalisé une mission à Londres en mars 2023 dans le cadre de la 3 e édition du Victims Summit. Il y avait été invité par la commissaire aux victimes de Londres, Claire Waxman , afin de présenter le modèle québécois du tribunal spécialisé. Il avait alors profité de cette visite pour s'entretenir avec certains partenaires et homologues à Westminster .

, avait réalisé une mission à Londres en mars 2023 dans le cadre de la 3 édition du Victims Summit. Il y avait été invité par la commissaire aux victimes de Londres, , afin de présenter le modèle québécois du tribunal spécialisé. Il avait alors profité de cette visite pour s'entretenir avec certains partenaires et homologues à . Les objectifs de cette mission s'inscrivent en adéquation avec les orientations du Plan stratégique 2023-2027 du Ministère et de la Stratégie territoriale pour l' Europe .

. Le Québec possède l'un des plus vastes réseaux diplomatiques bâtis par un État fédéré grâce à ses 36 représentations à l'étranger situées dans 20 pays.

