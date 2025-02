Mission Colombie 2025 : une occasion de diversifier nos partenaires commerciaux et de découvrir les dernières tendances des industries culturelles et créatives

MONTRÉAL, le 11 févr. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain participe actuellement à une mission d'affaires en Colombie aux côtés de la Ville de Montréal et du Conseil des arts de Montréal, avec le soutien du Bureau du Québec à Bogota. Cette mission, dirigée par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, vise à créer des relations d'affaires durables dans le secteur des industries culturelles et créatives auprès du marché sud-américain.

« Depuis plusieurs années déjà, la Chambre, en partenariat avec le Conseil des arts de Montréal, s'est donné comme mission de valoriser les industries culturelles et créatives montréalaises. Cette mission d'affaires en Colombie s'inscrit dans un effort soutenu pour renforcer nos liens avec l'Amérique du Sud, en misant sur la force de ces industries. Ce secteur stratégique est un pilier de notre économie et il fait la fierté de notre métropole à l'international. Pour demeurer en tête, nous devons aller à la rencontre de créateurs audacieux et d'entrepreneurs visionnaires. C'est en misant sur ces échanges que nous assurerons notre leadership et que nous saisirons des occasions pour diversifier nos marchés d'exportation. C'est d'autant plus important dans le contexte actuel », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« À l'heure où la diversification des marchés n'a jamais été aussi importante, cette mission économique arrive à point. Dans un contexte politique et économique international rempli d'incertitudes, nous adoptons une approche proactive afin de soutenir la croissance et la diversification du marché des industries culturelles et créatives, l'un des secteurs économiques les plus dynamiques de Montréal. En approfondissant nos liens politiques et institutionnels avec la Colombie, nous souhaitons générer des opportunités d'affaires, faciliter la diversification de ce marché en Amérique du Sud et nous inspirer des meilleures initiatives des villes de Bogota et Medellín », a ajouté Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Cette mission en Amérique latine démontre notre désir de promouvoir l'innovation et la richesse artistiques de Montréal dans de nouveaux marchés tout en nous inspirant de pays innovants qui mettent les arts et la culture au cœur de leurs investissements, comme l'a fait la Colombie dans les dernières années », a poursuivi Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal.

« Le Québec s'est forgé une réputation d'excellence internationale dans le domaine des industries culturelles et créatives. La Colombie, pour sa part, offre des opportunités exceptionnelles dans ce secteur. L'objectif du Bureau du Québec à Bogota est de bâtir des liens durables entre l'expertise québécoise et l'ambition colombienne, favorisant un développement créatif partagé », a conclu Myriam Savard-Lajeunesse, directrice du Bureau du Québec à Bogota.

La Chambre accompagne les entreprises de la métropole en leur proposant de nombreux services, dont des missions commerciales, pour les aider à bien s'établir sur de nouveaux marchés. Tous les détails se trouvent sur notre site Web.

À propos de la mission d'affaires en Colombie

Cette mission d'affaires est coorganisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et la Ville de Montréal, avec le soutien du Bureau du Québec à Bogota. Elle est réalisée en collaboration avec la Chambre de commerce de Bogota et grâce au soutien de son partenaire de diffusion, le Conseil des arts de Montréal, ainsi que de son transporteur officiel, Air Canada. Cette initiative est rendue possible grâce à l'appui financier de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

