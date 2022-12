MONTRÉAL, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec des étincelles dans les yeux que quelques milliers d'enfants de 800 familles montréalaises ont accueilli, ce mardi 20 décembre 2022, les pompières et pompiers de Montréal qui ont procédé, dans un esprit de grand partage à la joyeuse livraison de substantiels paniers de denrées alimentaires et de cadeaux directement chez ces familles au statut économique précaire en ces temps de spirales inflationniste, de crise du logement et d'élargissement déplorable des écarts entre les mieux et les moins bien nantis de notre société.

(Groupe CNW/Association des pompiers de Montréal)

« Si vous saviez combien cela est gratifiant pour nous de constater que notre action communautaire apporte bonheur et réconfort à ces trop nombreuses familles dans le besoin » a dit le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross. Ce dernier a ajouté que la reconnaissance exprimée par les petits comme les grands, avec des sourires aussi inattendus que spontanés, est pour les pompiers une source de profonde satisfaction, d'inspiration et de renforcement de leur conviction que cette aide ponctuelle a toujours sa place.

Les pompières et les pompiers sont heureux d'avoir pu renouer cette année, en face à face, avec 800 familles après un intermède forcé imputable à la pandémie en 2020 et 2021. Par contre, dans l'alternative, les pompiers montréalais ont pu malgré tout atteindre leurs objectifs d'aider des centaines de familles pendant la pandémie et le confinement, en mettant en place une campagne de sociofinancement via Internet qui avait permis de dépasser même ces objectifs, en limitant cependant leur action directe à la remise plus anonyme de certificats d'achats et de cartes-cadeaux. « Cette année, nous sommes heureux d'avoir repris contact dans une chaleur humaine franchement exprimée de part et d'autre » a renchéri le leader de l'APM.

Cette 35e édition se poursuivra cependant jusqu'au 24 décembre, à quelques heures de la veille de Noël. Le président de l'Association s'est déclaré très fier de l'engagement inconditionnel des membres du syndicat qui depuis les débuts de cette grande initiative populaire ont aidé plus de 40 000 familles et des dizaines de milliers d'enfants qui, autrement, auraient été privés d'un Noël digne de ce nom.

Conformément à leurs valeurs, et à leur mission qui consiste à protéger les biens et les personnes, encore plus, les pompiers veulent ainsi continuer à contribuer à changer idéalement le visage de la pauvreté qui croit malheureusement d'année en année à Montréal, faisant même des ravages souvent dans des familles qui, jusque-là, vivaient dans un confort et une sécurité relatifs.

Monsieur Ross a finalement salué le fait que toute l'équipe de campagne des paniers de Noël et ses bénévoles aient travaillé d'arrache-pied à trouver des solutions viables permettant de venir en aide coûte que coûte à ces centaines de familles et d'enfants que la communauté ne peut se permettre d'ignorer, surtout en ces temps dits de réjouissances.

Source: Chris Ross - Président

SOURCE Association des pompiers de Montréal

Renseignements: Alexandre Dumas, 514 898-4636 (cellulaire), [email protected]