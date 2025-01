Mission à Washington - Martine Biron ira à Washington lors de l'assermentation du nouveau président américain

QUÉBEC, le 17 janv. 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, se rendra à Washington du 19 au 21 janvier 2025, alors que se tiendra la cérémonie d'assermentation du 47e président des États-Unis, Donald J. Trump.

Cette mission s'inscrit dans une démarche stratégique en vue de consolider les relations économiques et politiques d'intérêt pour le Québec, au sein même de la capitale fédérale. La ministre, accompagnée du délégué du Québec à Washington, participera à la réception offerte par l'ambassadrice du Canada aux États-Unis, Mme Kirsten Hillman, à l'occasion de la journée d'investiture. Elle prendra également part à une réception organisée conjointement par la Délégation du Québec à Washington et le Conseil canadien des affaires.

Dans le cadre de ces évènements, la ministre rencontrera plusieurs partenaires notables afin de faire valoir les intérêts que les États-Unis et le Québec partagent. Plusieurs dirigeants d'entreprises québécoises seront également sur le terrain afin de représenter et défendre nos intérêts.

Citation :

« Ce déplacement à Washington s'inscrit dans une série de missions prévue aux États-Unis dans le but de positionner le Québec comme un allié fiable et indispensable, en plus de réitérer notre volonté de travailler avec nos partenaires américains. La priorité pour notre gouvernement est claire : éviter l'imposition de tarifs et de représailles de part et d'autre. Notre travail se poursuit sur plusieurs fronts pour y parvenir. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Québec ainsi que son principal marché d'exportation : en 2023, nos échanges commerciaux s'élevaient à 130 G$, tandis que les trois quarts de nos exportations étaient à destination des États-Unis.

Plus de 700 entreprises américaines ont des filiales au Québec, et plus de 12 000 entreprises québécoises font des affaires aux États-Unis. Ces dernières créent plus de 255 000 emplois directs américains.

Le Québec possède un vaste réseau diplomatique aux États-Unis composé de neuf représentations, dont la Délégation générale du Québec à New York . En novembre 2023, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie a amorcé un redéploiement du réseau de représentations du Québec à l'étranger, menant à un renforcement substantiel des effectifs diplomatiques aux États-Unis.

