Mission à Washington, D.C. - La première ministre réaffirme le rôle stratégique du Québec dans l'économie nord-américaine à l'approche de la révision de l'ACEUM

WASHINGTON, le 27 avril 2026 /CNW/ - En mission officielle dans la capitale américaine les 26 et 27 avril, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, a multiplié les rencontres de haut niveau avec des représentants clés de l'administration américaine, des élus et des leaders influents du milieu des affaires, afin de promouvoir et de défendre les intérêts du Québec dans le cadre de la révision prochaine de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

Dans un contexte marqué par des tensions commerciales, la première ministre est venue rappeler que le Québec est un partenaire économique fiable, stratégique et incontournable pour l'économie nord-américaine.

Au cours de sa mission, la première ministre a eu l'occasion de s'entretenir avec :

Le représentant au Commerce et membre du Cabinet du président des États-Unis, Jamieson Greer, le principal responsable américain chargé de coordonner l'évaluation de l'ACEUM et d'en piloter les discussions avec le Canada et le Mexique. Cette rencontre a permis à la première ministre de défendre les priorités du Québec et de rappeler l'importance de protéger le français, la gestion de l'offre.

Des membres influents du Congrès américain afin de consolider les liens politiques.

L'ambassadeur du Canada aux États-Unis, Mark D. Wiseman, afin de discuter de l'état des négociations entourant la révision de l'ACEUM et de l'importance d'une coordination étroite entre le gouvernement fédéral et les provinces. Il a également été souligné que les représentations à l'étranger doivent pleinement refléter la dualité linguistique du Canada, en accordant une place équitable au français et à l'anglais.

La mission comprenait également une table ronde avec des représentants d'associations d'affaires américaines et canado-américaines de premier plan, dont le Business Council of Canada, le Canadian American Business Council, l'Aluminum Association et la U.S. Chamber of Commerce. Ces échanges ont permis de mieux comprendre les priorités du milieu des affaires américain et de rappeler que les chaînes d'approvisionnement intégrées entre le Québec et les États-Unis sont essentielles à la compétitivité des entreprises américaines, notamment dans les secteurs de l'aluminium, de l'aérospatial, des minéraux critiques, du bois d'œuvre et des technologies.

Citation :

« À l'approche de la révision de l'ACEUM, il est essentiel que la voix du Québec soit entendue directement à Washington. Nous allons travailler de manière constructive avec nos partenaires, mais il y a des éléments qui sont non négociables pour nous : la protection du français, qui est au cœur de notre identité, et la préservation de la gestion de l'offre, essentielle à la vitalité de nos régions. Le Québec est un partenaire économique fiable, et nous veillerons à ce que cette relation continue de se développer dans le respect de ce qui nous définit. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

Faits saillants :

Les États-Unis sont le principal partenaire économique du Québec. Le Québec exporte annuellement pour plus de 90 G$ vers les États-Unis.

Le gouvernement du Québec, via son réseau de neuf représentations aux États-Unis, est proactif en territoire américain. Il noue des relations stratégiques tant avec les États, les villes, l'Administration, le Congrès de même qu'avec un ensemble d'acteurs économiques.

Le Québec dispose d'une représentation à Washington depuis 1978. Elle est responsable des relations bilatérales du Québec avec le gouvernement fédéral américain (Administration et agences, ainsi que le Congrès) et la grande région de Washington, D.C.

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SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, Tél. : 367 990-8017, [email protected]; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]